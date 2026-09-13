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Domingo muy frío en Mendoza: alerta por heladas en distintos puntos de la provincia

El frío seguirá este domingo en Mendoza, con heladas en distintos oasis. Durante la tarde la temperatura subirá hasta los 14°.

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El domingo comenzará muy frío en Mendoza, con una mínima general de 0° y heladas en distintos oasis.

El domingo comenzará muy frío en Mendoza, con una mínima general de 0° y heladas en distintos oasis.

Alf Ponce Mercado / MDZ

El domingo arrancará muy frío en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada irá disminuyendo la nubosidad y eso favorecerá la aparición de heladas en distintos sectores de la provincia. La mínima general será de 0°, mientras que la máxima llegará a 14°.

En el Gran Mendoza se espera cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste. Con el correr de las horas la temperatura irá subiendo, aunque durante la mañana el frío todavía se va a sentir con fuerza.

La advertencia por heladas alcanza a los principales oasis productivos de Mendoza. En el Norte y Este se esperan registros de entre -3,5° y -2°, mientras que en el oasis Centro las mínimas pueden ubicarse entre -4,5° y -2,5°. Los valores más bajos podrían darse en estaciones cercanas a la precordillera.

La alerta por heladas alcanza zonas productivas de Mendoza, con registros bajo cero durante la madrugada.

La alerta por heladas alcanza zonas productivas de Mendoza, con registros bajo cero durante la madrugada.

También se esperan temperaturas bajo cero en el sur provincial. Para San Rafael centro y oeste se estiman entre -2° y -3°; en el sudeste del departamento pueden caer hasta -4,5°. En General Alvear, en tanto, los registros oscilarían entre -2,5° y -4°.

La cordillera estará poco nubosa y sin fenómenos importantes previstos para este domingo. El panorama empezará a ser más templado desde el lunes, cuando la máxima subirá hasta los 20°, aunque todavía habrá heladas durante la mañana.

El martes seguirá el ascenso en Mendoza, con poca nubosidad, vientos leves del noreste y una máxima de 21°. La mínima ya será bastante más alta y llegará a 6°.

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