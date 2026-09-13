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Los cuatro departamentos del Gran Mendoza en los que habrá cortes de luz este domingo

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

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Cortes de luz en distintas zonas de Mendoza este domingo.&nbsp;

Cortes de luz en distintas zonas de Mendoza este domingo. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 13 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son cuatro los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú, todos del Gran Mendoza.

Cortes de luz programados para este domingo 13/9

Ciudad

  • En calle Juan Bautista Alberdi, entre Ituzaingó y Videla Castillo. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Roca, Tiburcio Benegas, Emilio Civit y Olascoaga. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • Entre calles Buena Nueva, Sánchez, callejón Vargas, Tirasso y Antonelli y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

  • En calle Italia entre Caridad y Aguinaga. En calle Caridad entre Italia y Delhez y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.

Maipú

  • En calle del Bosque, entre Pescara y Roma y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Pescara, entre Don Bosco e Irigoyen y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Pescara, entre Don Bosco y San José y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

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