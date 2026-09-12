El estado de las rutas de Mendoza tras las nevadas y las tormentas

Cinco tramos continúan intransitables y otros dos solo admiten circulación con cadenas. Ese es el saldo que dejó la segunda actualización del informe de rutas provinciales de este sábado, que ordena el mapa de Mendoza después de las tormentas y las nevadas de los últimos días. El panorama quedó dividido: la alta montaña y el sur provincial concentran los cortes, mientras que varios accesos turísticos volvieron a abrirse tras el paso de las máquinas.

Entre los caminos cerrados aparece la RP 89 en dos frentes distintos. El tramo de La Carrera permanece sin acceso, y en Vallecitos el corte va desde el puesto de Guardaparques hasta la cima, donde todavía hay maquinaria trabajando para liberar la traza. A esa lista se suman la RP 86 en el tramo de Los Cerrillos, la RP 220 a la altura de El Sosneado y la RN 143 entre Pareditas y San Rafael, un corte que afecta directamente la conexión con el sur.

El caso de la RP 52 merece un párrafo aparte porque el cierre es doble y deja fuera de servicio al circuito de Villavicencio. Está interrumpido el sector asfaltado que va desde Agua de los Pajaritos hasta el Hotel Villavicencio, y también el tramo de suelo natural que continúa desde Villavicencio hasta Uspallata. En los hechos, quien encare ese camino solo puede avanzar hasta Agua de los Pajaritos y desde ahí tiene que volver.

Qué caminos se pueden transitar y con qué exigencias En los sectores habilitados con restricciones, las condiciones son estrictas. Para subir a Vallecitos por la RP 89 hasta Guardaparques se exige vehículo 4x4 y elQ uso de cadenas es obligatorio, sin excepciones. La misma exigencia de cadenas rige en la RP 222 para llegar a Las Leñas, uno de los accesos más transitados del sur provincial en esta época del año.