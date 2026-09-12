Después del frío, la lluvia y la nieve: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar de a poco para ir dando paso durante la semana a un clima más primaveral.

La jornada del sábado tuvo todos los condimentos para dejar bien en claro que el invierno todavía no se fue: bajas temperaturas, viento, lluvias e incluso nieve fueron copando las distintas zonas de Mendoza, sobre todo durante la madrugada y la mañana –tal y como estaba previsto-.

Este domingo 13 de septiembre, para empezar no hay alertas del SMN. Así que, de por sí, se espera un día mucho más agradable en la provincia.

Así estará el tiempo este domingo en Mendoza Viento: viento del norte leve desde las 13, con posibilidad de abarcar toda la provincia. Será continuo y podría prolongarse hacia la madrugada siguiente, especialmente en la franja este de la provincia.

viento del norte leve desde las 13, con posibilidad de abarcar toda la provincia. Será continuo y podría prolongarse hacia la madrugada siguiente, especialmente en la franja este de la provincia. Nubosidad: se prevé cielo despejado desde el amanecer, con probabilidad de heladas casi generales en la provincia. Desde las 16 podría presentarse cielo seminublado nuevamente. Se espera mayor nubosidad durante la noche en Malargüe y Valle de Uco, con nubosidad más compacta en Malargüe y Valle de Uco.

se prevé cielo despejado desde el amanecer, con probabilidad de heladas casi generales en la provincia. Desde las 16 podría presentarse cielo seminublado nuevamente. Se espera mayor nubosidad durante la noche en Malargüe y Valle de Uco, con nubosidad más compacta en Malargüe y Valle de Uco. Alta Montaña: cielo despejado durante la jornada. Se observa leve seminubosidad desde las 15, abarcando la Zona Sur y Central. No se observan precipitaciones. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un domingo parcialmente nublado y con ascenso de la temperatura, pese a que se esperan heladas parciales. La mínima sería de 0 ºC, en tanto que la máxima rondaría los 14 ºC.