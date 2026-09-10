Luis es agente sanitario y recorre 50 puestos a caballo entre la nieve para asistir a las familias

La vida rural -muchas veces romantizada por la tranquilidad, el silencio y los paisajes- requiere grandes sacrificios y esfuerzos físicos. El agente sanitario , Luis Olate , es un ejemplo de las dificultades que impone el terreno al momento de cumplir las tareas diarias.

El malargüino tiene asignadas 50 familias, lo que en la ciudad se traduciría a recorrer algunas manzanas de un barrio, en el campo son largos días a caballo entre finas huellas, nieve y matorrales.

Este invierno en algunos sectores se acumularon hasta 80 centímetros de nieve y los caminos de montaña se vuelven intransitables incluso para un vehículo 4x4, Luis Olate ensilla el caballo y sale igual. El agente sanitario tiene que atender el sector 16 del sur mendocino y las familias que visita están distribuidas en puestos de altura que nadie más llega a visitar cuando el temporal cierra los caminos.

Los puestos que más le preocupan están en los arroyos Las Varillas y El Muelle, son los de mayor altitud de la zona. Ahí las nevadas son más intensas y los precipicios a los costados del camino hacen que intentar llegar en vehículo sea más un riesgo que una solución.

"Mi decisión es realizar la visita a caballo porque de esta manera llego seguro al último puesto de cada arroyo", explicó Olate en un video que difundió el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero.

Luis Olate. Ministerio de Salud

Luis atiende una variedad de pacientes, algunos tienen EPOC, otros asma, unos son hipertensos bajo tratamiento prolongado, una mujer mayor de 75 años con prótesis de cadera y artrosis, una nena de dos años que nació prematura y otros niños de 3, 4 y 5 años que están en la montaña con sus padres. Para todos ellos, la aparición del agente sanitario en medio de la nieve no es solo una consulta médica es la confirmación de que no están solos.

"Poder compartir un rato y volver sabiendo que cada uno de ellos está bien en su lugar me llena de satisfacción", dijo Olate. Para él, la salud mental de esas familias también forma parte de su trabajo.

"Los ayudo a no sentirse solos, abandonados u olvidados al menos desde salud", agregó con la sencillez y la tranquilidad de una persona de campo.

El reconocimiento

La tarea de Luis no pasa desapercibida para las autoridades. Desde el Ministerio de Salud, compartieron la tarea que realiza en Malargüe y desatacaron su vocación de servicio. "Desde el trabajo incansable de Luis Olate y de nuestros agentes sanitarios, que llegan hasta el último rincón del sur provincial, hasta las intervenciones de alta complejidad que todos los días se realizan en el Hospital Central, hay algo que une y sostiene a todo el sistema de salud de Mendoza: nuestra gente", escribó Rodolfo Montero en su cuenta.

"Detrás de cada centro de salud, de cada hospital y de cada prestación hay personas capacitadas y comprometidas, pero sobre todo personas con vocación, empatía y calidad humana. Esa es la salud pública que queremos: cercana, profesional, humana y presente en cada rincón de Mendoza. Y nuestra responsabilidad es acompañar esa enorme vocación con reformas que ordenen el sistema, fortalezcan la salud pública y generen más recursos para seguir mejorando los salarios, la infraestructura y la tecnología", agregó.