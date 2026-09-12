Mendoza se prepara para un sábado muy frío con viento y posibles nevadas

Mendoza se prepara para un fin de semana de marcado descenso de temperatura y alertas meteorológicas, con nevadas pronosticadas en zonas de montaña y el Este.

El frío y el viento se harán sentir con fuerza en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Mendoza se prepara para un sábado frío y ventoso en toda la provincia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada más fría que la del viernes, con una mínima de 2° y una máxima de apenas 6°.

Además, rige una alerta amarilla por viento en toda la provincia. En zonas del Valle de Uco, como Tupungato, Tunuyán y San Carlos, y en sectores del Este provincial, como Junín, Rivadavia y Santa Rosa, rige una alerta naranja por nevadas.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este sábado. Foto: SMN Se esperan lluvias, lloviznas y nevadas en diferentes sectores del llano, mientras que en las zonas de alta montaña se prevén condiciones de mal tiempo durante el inicio de la jornada, especialmente en los sectores central y sur. A partir de media mañana se espera una mejora progresiva, con condiciones más estables desde aproximadamente el mediodía y durante la tarde y la noche.

El pronóstico extendido para Mendoza El domingo se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en Mendoza luego de la jornada fría y ventosa del sábado. La temperatura comenzará a recuperarse de manera gradual, con una máxima de 10° y una mínima de -1°, aunque todavía podrían registrarse heladas parciales durante las primeras horas del día.