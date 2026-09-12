Cómo avanzan las obras de remodelación del Aconcagua Arena y cuándo reabriría

La cuenta regresiva para la reapertura del Aconcagua Arena ya está en marcha. Desde el Gobierno de Mendoza aseguraron que la empresa concesionaria que ganó la licitación, Fénix Entertainment, avanza con las obras comprometidas en el contrato, mientras hay expectativas pero también incertidumbre de si se llegará a octubre o noviembre con los trabajos concluidos para poner nuevamente en funcionamiento uno de los principales escenarios cubiertos de la provincia.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, explicó a MDZ Online que actualmente la firma avanza principalmente en trabajos para mejorar el sistema de aire acondicionado, así como también obras de remodelación internos de la infraestructura, donde realizarán nuevos espacios comerciales, camarines y zonas VIP.

Por otro lado, respecto al sonido del estadio, informó que todavía no hay obras dentro del establecimiento y que se encuentran en la etapa del desembarco del nuevo sistema de insonorización, una de las inversiones más importantes previstas dentro del proyecto de remodelación y optimización del Aconcagua Arena.

"Hay una empresa contratada que está trabajando en las remodelaciones dentro del estadio y también se encuentran las acciones de instalación de los nuevos equipos de sonido. Todos esos paneles de sonido vienen desarmados y se arman fuera de la provincia. Luego los trasladarán al estadio y los instalarán", señaló el funcionario.

La obra de insonorización forma parte de las inversiones obligatorias asumidas por la concesionaria, junto con la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado para todo el recinto. Según detalló Chiapetta, esos equipos ya fueron adquiridos y representan una inversión cercana a los US$ 3 millones. "Era una de las obras obligatorias, al igual que los equipos de aire acondicionado, que ya están comprados", indicó.

Además de las mejoras estructurales, la empresa avanza con una serie de remodelaciones orientadas a mejorar la experiencia del público. Entre ellas se encuentran la mencionda renovación de baños, la construcción de nuevos espacios gastronómicos, la adecuación de locales comerciales y el desarrollo de sectores VIP.

"La empresa tiene la aprobación interna de Infraestructura para la remodelación de baños, patio de comidas y negocios. Es el 'maquillaje' que acompaña a la inversión importante y que también ya están realizando", explicó el subsecretario.

La concesión contempla una inversión total cercana a los US$ 5 millones para modernizar el estadio, mejorar su acústica y acondicionarlo para recibir espectáculos de gran escala durante todo el año.

El pádel atraviesa un año fundamental para ser deporte olímpico en 2032.

Respecto de los plazos, Chiapetta aseguró que la empresa mantiene el cronograma original y que las obras deberían estar terminadas antes del vencimiento establecido para octubre.

"Todo esto se vence en octubre y van a llegar de acuerdo con lo que tienen previsto. Lo más importante ya lo tienen. En octubre seguramente van a abrir", afirmó.

Agenda de shows en el Aconcagua Arena y participación del Estado

Chiapetta marcó que Fénix Entertainment, más allá de que esté en obras el estado, se está haciendo cargo de los costos de mantenimiento y seguridad del recinto, además de abonar al Estado provincial un canon mensual de $10 millones ajustables, recursos que se destinan todos los meses al Fondo Provincial del Deporte.

Por el momento, el Gobierno aún no definió qué eventos deportivos buscará organizar en el Arena Aconcagua, aunque tienen en carpeta la posibilidad de utilizar algunas de las fechas para deportes amateurs populares en Mendoza.

Instagram @aconcaguaarena

Según explicó el funcionario, primero esperarán conocer la agenda que prepara la concesionaria, que también opera en el Movistar Arena y cuenta con experiencia en la organización de espectáculos masivos.

"Todavía no hablamos de nuestras fechas. Cuando estemos próximos a la apertura nos vamos a reunir para coordinar el uso del estadio. Queremos promover eventos deportivos, como el futsal o disciplinas amateurs, pero no vamos a imponer nada; queremos coordinarlo con ellos", sostuvo.

Cuándo reabriría el Aconcagua Arena

La expectativa oficial es que la empresa presente en las próximas semanas la programación de espectáculos para los meses posteriores a la inauguración. Aunque todavía no hay anuncios concretos, desde el Ejecutivo esperan que la agenda comience a tomar forma entre octubre y noviembre, cuando el renovado Arena Aconcagua vuelva a abrir sus puertas.

Lucas Fígoli, representante de la concesionaria, señaló a fines de marzo a MDZ que la idea de Fénix Entertainment "es hacer 40 eventos por año. Lo cual sería más de 3 por mes”, y resaltó que la intención es desarrollar el espacio del auditorio y que tenga una actividad continua.

"Fénix es una empresa de entretenimiento 360 y ha organizado partidos de tenis, amistosos de fútbol y la idea es optimizar el espacio para lo que se pueda hacer”, planteó.

Asimismo, precisó que “Mendoza es una plaza estratégica y está en el medio de Buenos Aires y Santiago de Chile, así que nuestra idea es poder hacer que todos los eventos que pasen por Buenos Aires y que vayan a Santiago hagan una parada en el Aconcagua Arena”.

El empresario indicó que el estadio tiene capacidad para más o menos 8.500 personas, ya que al armar el escenario quedan inhabilitadas unas 500 localidades en la parte de la espalda de los artistas.