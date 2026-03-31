Los nuevos dueños del Aconcagua Arena planean 40 shows al año y visitas internacionales

Días atrás el Gobierno de Mendoza firmó con la empresa Fénix Entertainment el contrato de adjudicación del Aconcagua Arena para su explotación comercial durante los próximos 20 años . Desde la compañía dieron detalles del plan de puesta a punto del estadio cubierto y aseguraron que el objetivo es organizar 40 shows anuales en esta plaza.

Tras una licitación pública lanzada por el Gobierno provincial, Perfeta Producciones SA, el grupo empresario propietario de Fenix Entertainment, obtuvo la concesión del estadio Aconcagua Arena por 20 años. La propuesta contempla la inversión de 5 millones de dólares en mejoras edilicias y la administración del establecimiento ubicado en pleno Parque General San Martín.

Luis Figoli, empresario y representante de Fénix Entertainment , habló con el programa “ Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM y explicó el plan de explotación del estadio cubierto.

“Mendoza es una plaza más que interesante, es una de las principales plazas del país y vimos la oportunidad de desarrollarnos más, Fénix ya ha hecho muchos shows ahí. El Aconcagua Arena es un espacio maravilloso”, expresó el representante de la empresa que el año pasado trajo artistas como Emilia Mernes o Ricardo Arjona a la provincia.

El empresario indicó que el estadio tiene capacidad para más o menos 8.500 personas, ya que al armar el escenario quedan inhabilitadas unas 500 localidades en la parte de la espalda de los artistas.

El Premier Padel de Mendoza se disputa en el Aconcagua Arena. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Puesta en marcha de las obras

La concesión establece que la empresa Fénix realizará una inversión de 5 millones de dólares para la puesta a punto del estadio cubierto, que originalmente se planeó como un espacio para el desarrollo de eventos deportivos.

“Empezamos ahora una obra de insonorización para mejorar la acústica del espacio. Vamos a poner equipos de aire para acondicionar todo el estadio. Vamos a mejorar todos los espacios gastronómicos con nuevos puestos y vamos a desarrollar zonas y asientos VIP”, expresó Figoli.

premier padel aconcagua arena (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Respecto a la construcción de los palcos, el representante de la empresa sostuvo que solamente quedarían afectadas dos hileras en uno de los sectores de las tribunas y el espacio gastronómico solo contempla la parte de afuera, antes del ingreso al campo.

40 shows anuales

En cuanto a la oferta artística y de espectáculos prevista para el Aconcagua Arena, Figoli remarcó que “Fénix es una empresa de entretenimiento 360 y ha organizado partidos de tenis, amistosos de fútbol y la idea es optimizar el espacio para lo que se pueda hacer”.

“La idea es hacer 40 eventos por año. Lo cual sería un poco más de una por mes”, aseguró el empresario y resaltó que la intención es desarrollar el espacio del auditorio y que tenga una actividad contínua.

Asimismo, precisó que “Mendoza es una plaza estratégica y está en el medio de Buenos Aires y Santiago de Chile, así que nuestra idea es poder hacer que todos los eventos que pasen por Buenos Aires y que vayan a Santiago hagan una parada en el Aconcagua Arena”.

Finalmente destacó que durante los próximos 6 meses se avanzará con las obras de puesta a punto y que luego comenzarán a planificar la agenda de shows a partir de octubre y noviembre de este año.