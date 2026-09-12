La otra elección: Mendoza vota a los responsables del agua por los próximos años

El próximo 1 de noviembre se realizarán las elecciones para definir los inspectores de cauce en toda la provincia. Los comicios son la posibilidad para que los usuarios de Irrigación definan quiénes serán los responsables de la distribución, mantenimiento y administración del agua en canales secundarios y terciarios de riego.

Cada regante tiene la posibilidad de presentarse como candidato y también de votar al inspector de cauce de su respectiva Inspección, además de participar de manera directa en la confección del presupuesto y las decisiones administrativas de su jurisdicción. También se elegirán tres delegados titulares y tres suplentes según corresponda a la Inspección y de acuerdo a la cantidad de hectáreas.

La presentación de listas comenzará el próximo viernes 18 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre. Hasta ese momento, los regantes tendrán la posibilidad de inscribirse como candidatos cumpliendo una serie de requisitos, como contar con al menos 5 años de residencia en Mendoza o ser propietario de un inmueble con derecho a riego de al menos, entre otros.

Las listas deben contar con una determinada nómina de candidatos: inspector de cauce, delegados (según corresponda a la Inspección y de acuerdo a la cantidad de hectáreas) y la propuesta de un presidente de mesa y un suplente (concesionarios del cauce), los cuales no pueden integrar la lista de autoridades.

En total, se elegirán responsables en 135 Inspecciones de Cauce de toda la provincia. Una vez que se presente una lista, la Subdelegación responsable del cauce (donde deben presentarse las candidaturas) verificará la documentación y dispone de 4 días para revisar el cumplimiento de los requisitos.

A partir de allí, en caso de que no haya observaciones o impugnaciones por parte de terceros, la lista quedará oficializada y los candidatos podrán comenzar con su campaña. Quienes sean elegidos Inspectores de Cauce ejercerán el cargo durante el período 2027-2030,

Que es una Inspección de Cauce y qué hace un inspector

Las inspecciones de cauce son entes de derecho público no estatal, con un alto grado de autarquía, las cuales realizan la entrega minorista de agua a través de canales secundarios, hijuelas y tomas. Son independientes, con presupuesto y administración propia; no forman parte de Irrigación, pero si son auditadas por el organismo.

El Departamento General de Irrigación gestiona los ríos, los embalses, los canales de derivación y los canales primarios, entregando de forma mayorista el recurso hídrico a las Inspecciones de Cauce.

Los inspectores de cauce son usuarios elegidos por su pares y son ellos quienes representan los intereses de los demás regantes de su jurisdicción, permaneciendo en el cargo por un plazo de 4 años. Los usuarios tienen el derecho y la obligación de votar en la inspección que les corresponde.