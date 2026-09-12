Mendoza arderá hoy con un tablao de flamenco internacional

Un singular show de danza y música del flamenco se ofrecerá hoy con bailaoras de España, Chile y Mendoza, a partir de las 20.30, en un sala de Guaymallén.

Maru Gómez, la prestigiosa bailaora de Mendoza que brilla en distintos países. Foto gentileza

Mendoza tiene un cariño especial por el flamenco y un desarrollo de talentos excepcionales en torno a estas música y danza originarias de Andalucía, en el sur de España. Este sábado habrá un tablao flamenco internacional que promete dejar ardiendo el escenario.

El evento comenzará a las 20.30 horas, en la sala Pascual Lauriente, de Bandera de los Andes 8956 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Subirán a escena ‘bailaoras’ de muy amplia experiencia y reconocido talento de Chile y Mendoza, junto a una magistral ‘cantaora’ de Málaga, España, que hará lo suyo acompañada del inspirado guitarrista Diego Lorenzo para completar la propuesta.

La cantaora Lydia Martín, llega de España a Mendoza. Foto Gentileza Mendoza y un espectáculo único Así, el espectáculo, una gala andaluza, ha sido denominado “Tablao Flamenco Internacional”. Contará con la presencia estelar de la bailaora Cathy Sandoval (Chile) y la profunda voz de Lydia Martín (Sevilla, España) al cante. Junto a ellas estará la que posiblemente sea la mejor bailaora de flamenco que ha dado Mendoza, Maru Gómez. Otra mendocina destacada, Gabriela Della Savia, completa la propuesta.

“Son importantes figuras de proyección internacional que traerán todo el duende y la tradición del flamenco ibérico y sudamericano”, evalúa Maru Gómez, sobre las visitas.