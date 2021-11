Día mundial del flamenco: conocé los detalles de esta disciplina contados por un especialista

Cada 16 de noviembre, desde 2010, se celebra el Día mundial del flamenco, conmemorando la fecha que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Este arte vincula el "cante, toque y baile" de las diferentes culturas que convivieron en Andalucía en el siglo XV.

Julio Puente es flamencólogo y es el presidente de CECABA (Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires). Desde su temprana niñez se vincula con este arte y en conversación con MDZ nos comenta el desarrollo del flamenco, su rol en Argentina y el futuro que depara a esta longeva tradición.

“Tengo 77 años y el flamenco llega a mi vida gracias a un abuelo mío que me llevó, cuando tenía 7 años, al Teatro Avenida en Buenos Aires, el templo del teatro español en Argentina. Vimos una compañía llamada María Antinea que era la estrella de ese entonces. Ese fue mi primer contacto con la tradición andaluza, y de ahí no pare más”, recuerda Julio Puente sobre su primera vinculación con el arte.

Julio es flamencólogo, y si bien no tiene un título legal que lo certifique sus más de 50 años en el rubro lo avalan. “Estudios concretos y formales de flamenco en Argentina no existen. En España es otro mundo, está en nivel primario, secundario y universitario. A los que nos desarrollamos acá nos dieron el mote de flamencólogos no por nuestros estudios, sino que por nuestra trayectoria y como título honorífico”.

Nos cuenta que gran parte de su formación y desarrollo en la disciplina surge de sus viajes, largos e inolvidables, a España: “Recorrí, varias veces, las ocho provincias andaluzas y allí fue uno de los lugares donde más me nutrí de esta cultura. He ganado decenas de noches en las auténticas peñas flamencas, una riqueza de vida que me llevaré a la tumba”.

Con gran orgullo, el presidente de CECABA remarca el rol fundamental que tuvieron dos provincias argentinas para el desarrollo del Flamenco: “La zona del Cuyo, San Juan y Mendoza, fueron realmente pródigas en recibir la inmigración andaluza, por lo que se desarrollaron excelentes centros que mantienen viva esta parte de la cultura”.

Paco de Lucía, un ícono del género.

Con respeto y tintes de añoranza, Julio Puente reflexiona sobre el futuro y cree que “lo más importante en Argentina y en el mundo es que el flamenco siga. No se puede luchar contra los grandes cambios ni tiene sentido hacerlo, cada uno tiene derecho a bailar y tocar lo que quiera. Desde nuestro lugar hay que acompañarlos y disponer los recursos para que la gente siga aprendiendo. Las nuevas generaciones tienden a leer poco y hacer más ruido que flamenco, buscan cosas que sean más rentables y los puedan hacer subsistir. El flamenco puro tiene un precepto que dice ‘el flamenco no te da para comer’, por eso la idiosincrasia del flamenco fue cambiando y tendió a una versión más comercial para que también este arte permita desarrollar una vida digna”.

Probablemente, Paco de Lucia, sea el artista de flamenco más icónico de la historia. En el siguiente video vemos su manera de transmitir el arte.