Recibió una importante transferencia por error: esto fue lo que hizo

Danna, una joven que reside en la provincia de Córdoba, es una de las protagonistas de esta historia que muestra que las buenas acciones no conocen de barreras ni de imposibilidades. La otra es Rita, una mujer que vive en Santiago del Estero, y que, por un error, perdió el dinero ahorrado por meses y que había logrado reunir con mucho trabajo.

Todo comenzó cuando la joven ingresó a su homebanking y se encontró con que le habían transferido una fuerte suma de dinero: $256 mil. El nombre de quien lo había enviado le era desconocido.

“Fue muy impactante”, reconoció la joven que, sin dudarlo, inicio una campaña a través de las redes, para dar con la dueña del dinero, convencida de que esa transferencia había sido un error que le causaría un daño irreparable a la otra persona. Y así era.

Luego de mover cielo y tierra, logró ubicarla en Santiago del Estero. Se trataba de Rita, una mujer que con mucho trabajo había logrado reunir esa importante suma de dinero con un objetivo concreto: ampliar su vivienda.

“Se me vino el mundo abajo. Era una plata que había ahorrado porque estoy edificando una piecita. Me lloré la vida ese día”, admitió.

Una cuñada de la santiagueña decidió publicar en Facebook el pedido de ayuda para recuperar la plata que había enviado erróneamente mediante la transferencia, sin saber que Danna había hecho lo mismo, por la misma red social, buscando a la persona que le había depositado esa suma.

A la izquierda, Danna, la joven que recibió el dinero. A la derecha, Rita, la santiagueña que cometió el error en la transferencia. Foto: gentileza El Doce

Corroborando datos, nombres, y tratando de contactarse mutuamente, la cuñada de la mujer que cometió el error logró dar con el posteo de Danna, buscando a Rita por su nombre completo en las redes, aunque desconociendo de qué provincia era oriunda.

Resultó que la cuñada era santiagueña pero estaba radicada en Córdoba hacía tres años. Danna reveló que a partir del contacto con la cuñada de Rita pudo llegar hasta ella y devolverle lo que le pertenecía. “Entre tanta gente, gracias a Dios pude toparme con alguien que se lo haya devuelto”, expresó la familiar de Rita.

En tanto, la joven cordobesa indicó que en todo momento pensaba en aquella persona que había cometido la equivocación en la transferencia. "Todos tenemos necesidades, pero no me puedo quedar con algo que no es mío”, reflexionó.

Luego, señaló que se impactó cuando conoció la historia detrás de esa suma de dinero. "El sacrificio de Rita con esa plata y su historia de tres meses de ahorro me conmovió”, admitió.

Por su parte Rita sostuvo que “estaba desahuciada”. Sin embargo, dijo que “tenía el presentimiento de que esa persona que lo recibió, me lo iba a devolver”.

“Estoy muy agradecida por el buen corazón, no tengo palabras”, cerró Rita luego de ponerse en contacto con la joven radicada en Córdoba.