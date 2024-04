Protesta de choferes en la sede de la UTA: denuncian fuerte represión policial

Un grupo de choferes autoconvocados acudieron a la sede central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el barrio porteño de Balvanera, para pedirle al gremio que negocie con mayor insistencia la paritaria. Frente a esto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires avanzó sobre la protesta, utilizando gas pimienta y forcejeando con los manifestantes.

Los miembros del sindicato se reunieron este viernes por temas salariales: quieren que se llegue a un pronto acuerdo para establecer una actualización de sueldos. Según dijeron, fue de modo pacífico y cuyo objetivo era hablar con el referente de la UTA, Roberto Fernández; sin embargo, luego de unos momentos, se abrió paso este tenso cruce con los agentes policiales alrededor de las 10:30.

Cabe recordar que el gremio había amenazado con un paro de 48 horas para el jueves, pero el mismo se desactivó tras llegar a un acuerdo. Aún así, los choferes que se autoconvocaron por la sede aseguraron que aún no han tenido respuesta sobre sus salarios, motivo por el que de forma pacífica -según dijeron- se presentaron ante el edificio.

Represión policial frente a la UTA

En base a lo que denunciaron los presentes, se firmó un acuerdo que no se respetó y de momento no percibirán ninguna actualización salarial. Recibieron, a lo largo de su jornada, algunas indicaciones policiales de no cortar la calle, y a pesar de estar sobre la vereda, este escenario escaló a nivel más violento.

Sobre la calle Moreno al 2900, los trabajadores de la Agrupación Bordó fueron alejados del edificio por un fuerte cordón policial, lo que generó incidentes y represión con gas pimienta. “Del sindicato no salió nadie. Nos mandaron a la Policía para reprimirnos, aunque se había arreglado para manifestarnos pacíficamente en la vereda”, señaló uno de los manifestantes, de la Línea La Perlita de Moreno.

Gas pimienta y empujones; este fue el panorama que gobernó la mañana de los choferes. Tras el accionar policial, su protesta se trasladó a unas cuadras, en Plaza Miserere, y minutos después los colectiveros se terminaron dispersando. En tanto, trascendió que los agentes habrían sido llamados por las mismas personas que operan dentro del edificio sindical.