La gran enseñanza que le dejó Paco de Lucía a su sobrina Malú

Malú nació en una familia donde el flamenco tenía un protagonismo indiscutible, sobrina del guitarrista Paco de Lucía e hija del cantautor Pepe de Lucía, ambos referentes de la música española le marcaron un camino que no podía ir a otro lugar que no fuera el talento y el éxito.

Durante su paso como couch de La Voz de España, la artista de 39 años ha compartido su conocimiento, experiencia y hasta las lecciones de vida que le dejó su tío cuando ella buscaba un lugar en la música.

Foto: Antena 3

Fue durante un encuentro con su equipo antes de la etapa de Asaltos que Malú decidió llegar con una maleta en donde guardaba pequeños trozos de madera. Cada uno guardaba una lección que compartir.

“La autoexigencia convierte las cosas felices en tristes”, comenzó explicando la cantante y agregó: “Mi tío decía que cuando te aplauden, y tú estás contento con lo que has hecho, el alma te explota. Pero cuando sientes que has cantado mal y te aplauden no te vale para nada”.

Atentos los siete participantes del team Malú escuchaban sus palabras mientras se formaba un clima de mucha intimidad. “Cuando realmente llegas a dejar de autoexigirte de esa forma, eso sí que es llegar al famoso climax y ahí es cuando realmente empieza un artista a disfrutar”, finalizó.

La idea de la intérprete de “El Aprendiz” era trasmitirles calma a su equipo para el momento en que debiesen volver a subirse solos al escenario. Es que, la emoción puede llegar a jugar un papel protagónico en las presentaciones.