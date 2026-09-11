Banco Nación: cuánto se gana con un plazo fijo de $1.500.000 a 30 días

La rentabilidad de un plazo fijo en el Banco Nación puede variar según la modalidad de constitución, afectando directamente la ganancia final del inversor.

El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los ahorristas.

Quienes tienen $1.500.000 y buscan una alternativa para ahorrar pueden optar por un plazo fijo a 30 días. En el caso del Banco Nación, la tasa de interés vigente permite conocer cuánto dinero se puede obtener al finalizar la inversión.

Con una tasa nominal anual (TNA) del 18,75%, un plazo fijo electrónico de $1.500.000 a 30 días genera una ganancia de $23.116,44. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista obtiene un total de $1.523.116,44, según el simulador de plazo fijo en pesos de la entidad.

La ganancia es diferente si la operación se realiza de manera presencial en una sucursal. Para el mismo monto y plazo, la TNA es del 15,50%, por lo que el interés generado alcanza los $19.109,59 y el monto total al vencimiento es de $1.519.109,59. De esta manera, dentro del mismo Banco Nación, la modalidad elegida para constituir el plazo fijo modifica la tasa de interés y, por lo tanto, también la ganancia obtenida al finalizar los 30 días.

Cuánto se gana con $1.500.000 en Banco Nación. Plazo fijo tradicional en el Banco Nación: qué tener en cuenta Además de comparar las modalidades y las tasas de interés, quienes constituyen un plazo fijo tradicional deben tener en cuenta que el dinero no puede retirarse antes de la fecha de vencimiento. Por eso, es importante definir qué ocurrirá con los fondos una vez cumplidos los 30 días.

Al momento de constituir el plazo fijo, el Banco Nación ofrece distintas opciones de renovación. Con la renovación total, se vuelven a invertir tanto el capital como los intereses generados. En cambio, con la renovación parcial, solo se renueva el capital y los intereses quedan disponibles. También es posible elegir la opción sin renovación. En ese caso, una vez cumplido el plazo, el banco deposita el capital y los intereses en la cuenta asociada, sin volver a constituir automáticamente la inversión.