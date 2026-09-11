Plazo fijo en dólares: cuánto rinde hoy invertir US$ 10.000

Las tasas bajaron desde abril: cuánto devuelve hoy un plazo fijo de US$ 10.000 a un año y qué diferencias ofrecen ya los bancos relevados en septiembre de 2026.

Dejar dólares inmovilizados durante un año vuelve a generar una renta que puede superar los US$ 400 por cada US$ 10.000 depositados. Sin embargo, las tasas cambiaron desde abril y las diferencias entre bancos obligan a revisar tanto el plazo como el canal utilizado antes de confirmar la operación.

Un relevamiento de la información oficial disponible al 11 de septiembre de 2026 muestra que Banco Nación ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 4,50% para personas humanas que constituyan el depósito por vía electrónica entre 365 y 720 días. Banco Provincia paga 4,25% desde los 360 días, mientras que Banco Macro establece 3,50% hasta 365 días y 4% desde los 366. ICBC ofrece 3,45% a 365 días y Galicia, 2,70% para colocaciones de 360 a 365 días. Banco Nación, Banco Provincia, Banco Macro, ICBC y Banco Galicia.

Cuánto devuelve un depósito de US$ 10.000 Con una TNA del 4,50%, quien coloque US$ 10.000 durante 365 días en el canal electrónico de Banco Nación recibirá US$ 10.450 al vencimiento: US$ 450 corresponden a intereses. En Banco Provincia, la misma suma colocada por un año generará cerca de US$ 425. En ICBC, el resultado será de US$ 345, mientras que Galicia pagará alrededor de US$ 270. La comparación exige respetar los días previstos por cada entidad: en Macro, por ejemplo, el rendimiento sube de 3,50% a 4% recién desde el día 366.

Archivo MDZ Qué tasas ofrecen los bancos por plazos más cortos La distancia entre entidades también aparece en colocaciones de menor duración. Para 30 días, Macro ofrece una TNA del 1,50%, mientras que Nación, Provincia y Galicia pagan 1,25%. A 90 días, Macro llega al 2,25%, Provincia ofrece 2% y Nación, 1,90%. En un depósito de 180 días, Provincia encabeza este grupo con 3,25%, seguido por Nación y Macro, ambos con 2,75%. Como la TNA expresa un rendimiento anual, el interés efectivo de una colocación corta se calcula de forma proporcional a la cantidad exacta de días.

En términos prácticos, una TNA del 1,50% aplicada sobre US$ 10.000 durante 30 días deja cerca de US$ 12,33. Con una tasa del 2,25% a 90 días, el interés ronda los US$ 55,48. Para 180 días al 3,25%, el resultado se aproxima a US$ 160,27. Los montos pueden registrar pequeñas diferencias según la base de cálculo aplicada por cada banco y la duración concreta elegida.