Wall Street: los bonos argentinos operan en rojo, pero las acciones registran subas

La deuda argentina opera en baja en Wall Street, mientras que los ADRs muestran alzas en las mayorías de los papeles.

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Los activos argentinos operan dispar en Wall Street en la primera rueda de la semana. Mientras que las acciones muestran avances, los bonos retroceden. El riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana se mueven en rojo en Nueva York, traccionada por el Bonar 2041 (-0,8%). El riesgo país se ubica en 490 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,2%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías en verde. La mayor suba la registra el ADR de Cresud (+2.1%).