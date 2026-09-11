Base Naval Integrada en Ushuaia: cuánto dinero se ejecutó y cuánto avanzó la obra hasta el momento

El Gobierno avanza sobre la cuestión Malvinas. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, visitan este viernes la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego, con la intención de avanzar en los plazos de una obra que el Gobierno quiere poner en marcha cuanto antes y acortar los plazos.

Para el Gobierno la infraestructura prevista en la capital fueguina es una herramienta central para reforzar capacidades logísticas y de sostén hacia la Antártida.

El Ejecutivo ya reasignó US$142 millones, a través de una modificación publicada en el Boletín Oficial, pero las estimaciones oficiales ubican el costo total entre 400 y 500 millones. Es decir que todavía falta resolver de dónde saldrá el grueso de los fondos y el oficialismo busca el resto del financiamiento.

En ese sentido, el presidente, Javier Milei, le dio una instrucción al ministro de Economía, Luis Caputo: que el Presupuesto 2027 contemple de manera prioritaria las partidas para el avance de la base y para otros desarrollos considerados estratégicos en materia de seguridad nacional.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló recientemente respecto a la utilización de la base: "Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida".

Milei visitó la base en abril de 2024, con la General del Ejército de los Estados Unidos Laura Richardson, comandante del Comando Sur. En esa oportunidad, el Presidente se refirió a la Base Naval Integrada como “la puerta de entrada al continente blanco”.

Cuánto fue la inversión hasta ahora de la base naval

La reactivación de la Base Naval Integrada tuvo una reasignación de presupuesto que consiste en US$142 millones, a través de una modificación publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, esa partida cubre cerca del 30% del costo final calculado, por lo que el Poder Ejecutivo deberá resolver el origen del 70% restante.

De acuerdo a los informes de gestión de Jefatura de Gabinete, analizados por MDZ, a diciembre de 2025 se había desembolsado $2.500 millones de ejecución financiera. En 2025, por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su último informe de gestión (144) ante el Congreso. En ese documento oficial, el Ministerio de Defensa informó el mismo monto de ejecución financiera, casi $ 2.500 millones.

En el último informe de Jefatura de Gabinete (145), fue presentado por Manuel Adorni a fines de abril de 2026. En ese documento, los legisladores preguntaron por la demora en el avance de la obra, Defensa respondió: "La ejecución se encuentra supeditada a la programación financiera y la disponibilidad de caja, priorizando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo por sobre la celeridad inmediata”.

Cuánto se construyó hasta ahora de la base naval

En cuanto a la construcción de la base, el estado de avance a diciembre de 2023 era de un 9,13 % de avance físico. En el informe 144, el Ministerio de Defensa informó al Congreso el mismo avance físico de la obra 9,13%. Es decir, al menos en los primeros dos años del Gobierno de Javier Milei no se avanzó.

El informe 144 detalla, en cuanto a las obras ejecutadas, para Fase preliminar incorporados a la Etapa I :

• Años 2022/2023: Galpones modulares p/ obradores (Futuros Talleres de la BNUS): Movimiento de Suelos para la construcción de dos galpones modulares 24 A y 24 B, de aproximadamente 1250 m2 cada uno. Finalizado.

• Años 2022 a 2025: Ejecución del Sistema de Fundaciones y Platea de Hormigón Armado del Galpón Modular 24 B, finalizado en mayo 2025.

Obras previstas y sin ejecutar

El informe 144 también señala que la base esta prevista se ejecute en tres etapas que comprenden:

• Etapa I: Urbanización – Redes de Servicios Básicos. - Muelle – Edificio de Servicios Marítimos – Instalaciones para la Logística Antártica –Equipos para / Carga / Transporte / Descarga.

• Etapa II: Instalaciones edilicias para el Comando del Área Naval Austral y Base Naval Ushuaia.

• Etapa III: Viviendas para el Personal.

Se contemplan las siguientes obras en cada etapa:

Etapa I:

Urbanización del predio (caminos, cercos de seguridad, guardias)

Redes de infraestructura de servicios básicos (energía, agua, cloacas, gas, telefonía). Desarrollo lineal de 2650 ml.

Muelle con una superficie de 15.640 m2 y sectores de atraque con un desarrollo lineal total de aproximadamente 1.050 m. Las profundidades, según los sectores varían entre los 6,00m y 16,00m.

Edificio de servicios marítimos para brindar apoyo a la operación del muelle, con una superficie cubierta de 2.540 m2.

Instalaciones edilicias para la logística antártica (galpón p/ maquinaria, Edificios Administrativos, Talleres, Cámaras Frigoríficas, Galpones de Tubos de Gas, de Combustible líquido y Carga General. (Superficie total aproximada 10.100m2).

Adquisición de Equipos de Carga y Descarga, Transporte, Planchadas, grúas. El Muelle cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego y de la Dirección Nacional de Inversión Pública, en abril 2022.

Etapa II:

Construcción de los edificios correspondientes al Área Naval Austral y Base Naval propiamente dichas.

Comando del Área Naval Austral, Jefatura de Base, Talleres, Abastecimientos, Automotores, División de Patrullado Austral, Intendencia Naval Ushuaia, Alojamientos, Servicios Generales, Banda de Música, Puestos de Guardia. (Superficie total aproximada 39.000m2).

Etapa III: