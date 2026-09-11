Wall Street: las acciones argentinas operan mixtas y los bonos cotizan en verde

Los bonos soberanos en dólares marcan subas en Wall Street y las acciones se mueven mixtas.

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Los activos argentinos en Wall Street encaran la última rueda de la semana con tendencia alcista. Mientras que las acciones alternan subas y bajas, los bonos se pintan de verde. El riesgo país coquetea con quebrar los 490 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en verde en Nueva York con subas de hasta 0,7%, como el caso del Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma sintonía.

El riesgo país se ubica en 490 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,5%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en baja. La principal caída la registra Transportadora Gas del Sur (-2%).

Los papeles argentinos cotizan en Wall Street se mueven mixtos.