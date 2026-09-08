Inversiones en Inteligencia Artificial: Anthropic prepara un desembarco histórico en Wall Street

En medio de la fiebre de la inteligencia artificial (IA) la compañía tecnológica estadounidense Anthropic prepara su desembarco en Wall Street con la que se perfila como una de las ofertas públicas de acciones (OPA) de la historia. Las proyecciones del mercado hablan de una captación de más de 100.000 millones de dólares y un valor de mercado de 2 billones de dólares .

Pero de acá a noviembre, cuando tendría lugar la OPA, la tecnológica dedicada a la investigación y desarrollo de IA y fundada por ex ejecutivos de la rival, OpenAI, deberá convencer a los inversores que el modelo de negocio y sus perspectivas avalan las elevadas expectativas que ha generado, señala Dan Coatsworth de AJ Bell, para así atraer al mayor número posible de interesados.

Considera que una vez que Anthropic esté lista para comenzar, se espera que sea el tema de conversación entre los inversores, quienes sopesarán si les conviene adquirir una participación en la empresa propiedad de Claude.

“La IA está revolucionando el mundo y Anthropic es uno de los líderes del sector, lo que la convierte en una excelente oportunidad para invertir en un sector en auge. Sin embargo, no todos se apresurarán a participar, ya que la competencia se está convirtiendo en una gran preocupación para Anthropic , al igual que el potencial de una mayor intervención política y regulatoria”, sostiene Coatsworth.

Por lo pronto, el gigante de la IA tiene el potencial de convertirse en la mayor OPA de la historia y si se cumplen las expectativas podrá superar a la de SpaceX de 1,77 billones de dólares .

No hay duda que la IA está cambiando el mundo y ello entusiasma a los inversores que creen que pese a las grandes ganancias ya obtenidas la revolución está recién comenzando, por eso Coatsworth sostiene que la salida a bolsa de Anthropic podría ser un hito importante.

Explica que quienes invirtieron en Nvidia cuando esta empresa pasó de ser especialista en chips para videojuegos a impulsar el auge de la IA, podrían haber obtenido rentabilidades extraordinarias en poco tiempo; y hoy algunos inversores esperan obtener ganancias similares invirtiendo en Anthropic, justo cuando alcanza un posible punto de inflexión en su rentabilidad.

Cotizar en bolsa

Ahora bien ¿por qué Anthropic podría destacar en un contexto de inversión en IA que ya está saturado: porque sería el primer desarrollador de modelos de IA de vanguardia a gran escala en cotizar en bolsa; ofrecería a los inversores la oportunidad de poseer una participación en una empresa con una dinámica diferente a la de las empresas de IA más populares del momento, como Nvidia, TSMC y Broadcom.

“Una empresa de IA de vanguardia se define como aquella que desarrolla modelos avanzados de IA y opera a la vanguardia tecnológica", sentencia este experto en mercados. Es más, Anthropic no se limita a desarrollar el chatbot Claude: también desarrolla tecnología de IA y ofrece sus capacidades a empresas que quieren integrarlas en sus productos y flujos de trabajo.

Un elemento a favor de la compañía es que se centra principalmente en clientes empresariales en lugar de consumidores lo que implica un mayor potencial de ingresos recurrentes. “Las empresas suelen ser clientes más fieles que el público en general y tienen mayor probabilidad de comprometerse con un uso a largo plazo, una vez que las empresas integran algo en sus operaciones diarias, esa tecnología o servicio puede volverse indispensable y un gasto no discrecional".

Más ganancias

Otro atractivo clave para los posibles inversores es el potencial de Anthropic para beneficiarse del apalancamiento operativo: si bien ahora está invirtiendo mucho para desarrollar sus capacidades, en el futuro podría tener una gran parte de costos fijos, lo que significa que las ganancias crecerán rápidamente cuando aumenten las ventas.

Pero claro no todo es color de rosa, también existen algunos riesgos, ¿cuáles?: la intervención política, la regulación y la competencia. "Existe un debate abierto sobre si los sistemas de IA han pasado rápidamente de ser útiles a ser potencialmente peligrosos si se usan indebidamente. Por eso, los responsables políticos vigilan de cerca la industria de la IA".

Al respecto, no hay que soslayar que el Gobierno de EE.UU. restringió temporalmente el acceso a los modelos de IA Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic a principios de este año debido a preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con sus capacidades de ciberseguridad.

A la vez, hay cada vez hay más empresas que compiten por ser líderes del mercado de la IA y desafían la posición de mercado de Anthropic. "Además de OpenAI, Alphabet es un actor importante con su sistema Gemini; Meta, a principios de este año, pasó de su conjunto de modelos de IA Llama a un nuevo sistema llamado Muse Spark; SpaceX es propietaria de xAI y gestiona el asistente de IA Grok; y Microsoft es propietaria del asistente digital Copilot y del programador de IA GitHub Copilot", señala Coatsworth.

Tecnológicas chinas

Pero los rivales no terminan aquí, también están pujando por el negocio las tecnológicas chinas como Alibaba, ByteDance, Tencent, Moonshot, Z.ai y MiniMax, que procuran igualar sus capacidades tecnológicas y ofrecer mejores precios.

También hay que recordar que meses atrás Anthropic adquirió Fractional AI. ¿Por qué es importante?, porque el mercado venía especulado con la posibilidad de que la IA termine erosionando el negocio tradicional del software, pero ahora empieza a enfrentarse a una idea mucho más incómoda, y es que quizá el verdadero negocio no esté en crear modelos cada vez más potentes, sino en incrustarlos tan profundamente dentro de las empresas que acaben convirtiéndose en imposibles de reemplazar.

Con la compra de Factional AI, Anthropic acaba de entrar directamente en territorio de Palantir Technologies. Ocurre que Factional AI es una firma especializada en aplicaciones empresariales de IA generativa, como parte de su estrategia para lanzar su propia división de consultoría.

Para Wall Street, Anthropic ya no quiere limitarse a vender modelos de IA, sino que quiere ayudar a desplegarlos, ajustarlos e integrarlos dentro de las grandes corporaciones. Exactamente el terreno donde Palantir construyó su imperio.