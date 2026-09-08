Las acciones operan mixtas y los bonos se mueven al alza en Wall Street: qué pasa con el riesgo país

La deuda soberana opera con mayoría de subas en Wall Street. En la plaza local, el Merval con tendencia alcista.

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Los activos argentinos en Wall Street operan con tendencia alcista. Los bonos muestran mayorías de subas, mientras que las acciones cotizan mixtas. El reisgo país se ubica por encima de los 490 puntos básicos.

La deuda soberana cotiza con mayoría en subas, el título que más sube es el Global 2046 (+1,7%). Los bonos bajo legislación local reflejan subas de hasta 0,6%.

El riesgo país se ubica en 491 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,7%. Las acciones se mueven con mayorías al alza, empujadas por Cresud (+3,2%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas.