Wall Street: los activos argentinos caen y el riesgo país coquetea de nuevo con los 500 puntos
Tanto los bonos como las acciones argentinas operan en baja en Wall Street. El Merval también con tendencia bajista.
Los activos argentinos se mueven con tendencia bajista en la rueda de este miércoles en Wall Street. Tanto los bonos como las acciones retrocede. El riesgo país vuelve a coquetear con los 500 puntos básicos.
La deuda soberana en dólares en Nueva York cae hasta 0,6%, como el caso del Global 2041.
El riesgo país sube y se ubica en 498 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 0,5%. Las acciones del panel líder retroceden hasta 1,7%.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también se mueven en rojo. La mayor baja la registra el ADR de Mercado Libre (-2,8%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra del Banco Nación.