Wall Street: los activos argentinos caen y el riesgo país coquetea de nuevo con los 500 puntos

Tanto los bonos como las acciones argentinas operan en baja en Wall Street. El Merval también con tendencia bajista.

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Los activos argentinos se mueven con tendencia bajista en la rueda de este miércoles en Wall Street. Tanto los bonos como las acciones retrocede. El riesgo país vuelve a coquetear con los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cae hasta 0,6%, como el caso del Global 2041.

El riesgo país sube y se ubica en 498 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,5%. Las acciones del panel líder retroceden hasta 1,7%.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también se mueven en rojo. La mayor baja la registra el ADR de Mercado Libre (-2,8%).