Wall Street: las acciones suben, los bonos caen y el riesgo país está por encima de los 490 puntos

Los activos argentinos operan dispares en Wall Street este jueves, con la deuda soberana en dólares marcando caídas mientras las acciones muestran alzas generalizadas.

Los activos argentinos se mueven dispar en la rueda de este jueves en Wall Street. Mientras que las acciones operan al alza, los bonos retroceden y el reisgo país se mantiene a tiro de romper los 490 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en rojo en Nueva York , con caídas de hasta 0,7% como el caso del Global 2046. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 491 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 1,4%. Las acciones del panel líder reflejan alzas generalizadas, impulsadas por Cresud (+5,4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías de subas. La principal suba la registra el ADR de YPF (+1,5%).