Juan Martín del Potro crece como empresario con un nuevo negocio en Mendoza

Después de años de una carrera marcada por triunfos, lesiones y regresos , Juan Martín del Potro inició una nueva etapa como empresario y sumó un nuevo desafío fuera de las canchas de la mano de Mendoza y el vino. El extenista presentó oficialmente Del Potro Wines, un emprendimiento vitivinícola desarrollado en el Valle de Uco y Luján de Cuyo que lleva su nombre y que convierte una de las palabras más asociadas a su trayectoria deportiva en el eje de su nueva marca.

“Después de mucho tiempo de trabajo, nació Del Potro Wines”, anunció el propio Del Potro en sus redes sociales. La elección del concepto tampoco es casual: “Resiliencia”, explicó, fue una palabra que lo acompañó durante buena parte de su carrera, especialmente en los momentos en los que tuvo que recuperarse de lesiones y volver a competir.

El proyecto comenzó a tomar forma hace más de dos años y se desarrolló junto a Andes Growers, compañía mendocina con la que “la Torre de Tandil” trabajó en la elaboración de la primera etiqueta. Del Potro incluso participó del proceso en Mendoza, desde la elección de los componentes del vino hasta la definición del corte junto al equipo enológico.

La primera etiqueta que aparece en la flamante página oficial de Del Potro Wines es un Malbec 2023 de la línea Ícono, elaborado por Andes Growers y con origen en algunas de las zonas más prestigiosas de Mendoza. Se trata de una producción limitada de 2.000 botellas, con 14% de alcohol y 18 meses de crianza en barricas de 225 litros, con una combinación de roble francés y americano. El responsable enológico es Rolando Lazzarotti.

La particularidad está también en el origen de las uvas. El vino combina distintos terroirs mendocinos: 40% de Tupungato, 30% de Chacras de Coria, 20% de Vista Flores y 10% de Chacayes, según la ficha técnica publicada por la marca.

El concepto detrás de este primer ejemplar y la bodega busca conectar el proceso del vino con la historia personal del exdeportista. “Lo que realmente vale, no aparece fácil”, plantea el manifiesto de Del Potro Wines, que utiliza la resiliencia como punto de partida para hablar de procesos que requieren tiempo y resultados que no se apuran.

De la cancha al negocio

El desembarco en el vino forma parte de una nueva etapa empresarial para Del Potro luego de su retiro del tenis profesional, en la cual se ha involucrado desde el comienzo del proceso. Durante el desarrollo de la primera etiqueta, el extenista recorrió distintos proveedores de la cadena vitivinícola mendocina y participó de instancias vinculadas con la producción. El objetivo, según explicó durante el proceso de lanzamiento, no era simplemente poner su nombre en una botella, sino conocer el negocio desde adentro.

Además de este perfil en el mundo de los negocios, este 2026 Juan Martín del Potro inició su carrera como comentarista de tenis en ESPN. Su debut se dio en el marco del US Open, el Gran Slam disputado en Nueva York que supo ganar en 2009 ante Roger Federer.