El gimnasio ya no es solo para entrenar: la tendencia europea que llegó al país

Entrenar, tomar un café, trabajar en un espacio coworking, encontrarse con amigos o simplemente quedarse a descansar después de una rutina fitness. La experiencia dentro de un gimnasio está cambiando y la tendencia que ya se observa en Europa y Brasil comienza a ganar espacio en Argentina.

El concepto propone dejar atrás la idea del gimnasio como un lugar al que se va exclusivamente a entrenar y convertirlo en un espacio de experiencia integral. La propuesta combina actividad física, alimentación, recuperación y socialización en un mismo lugar, con ambientes pensados para prolongar la estadía y generar comunidad.

En ese modelo, las cafeterías de especialidad ocupan un lugar central: ofrecen desde un café después de entrenar hasta opciones de alimentación vinculadas al bienestar, mientras los espacios de coworking y descanso permiten que el gimnasio se transforme también en un punto de encuentro para compartir, trabajar o simplemente relajarse.

En Villa Carlos Paz, la alianza entre el gimnasio X Forma y la cafetería de especialidad Mr. Coffee apuesta justamente a ese modelo. El resultado es Mr. Coffee Recovery, la tercera sucursal de esa empresa gastronómica dentro de una de las sedes de la cadena de gimnasio, pensado para complementar el ejercicio con una propuesta de café, alimentación pre y post entreno y recuperación.

La idea surgió a partir de una mirada que, según explicó Fabricio Biaconi, de X Forma, ya está instalada en otros mercados. “Viajo con frecuencia y veo que la tendencia en el mercado fitness es justamente poder unir este tipo de experiencias”, señaló a MDZ .

La lógica, explicó, es que el cliente ya no concurra al gimnasio solo para entrenar. El espacio se transforma en un lugar donde también puede pasar tiempo, compartir, trabajar o encontrarse con otras personas.

El gimnasio como punto de encuentro

Biaconi sostuvo que el concepto de recovery busca ampliar la experiencia tradicional del gimnasio y generar espacios donde se pueda combinar actividad física, descanso y vida social.

“El cliente hoy de un gimnasio viene a pasar tiempo. No es como antes, que entrenaba 45 minutos y se iba”, explicó. Según su visión, actualmente una persona puede permanecer hasta tres horas en un gimnasio promedio, impulsada también por la posibilidad de formar parte de una comunidad.

En ese contexto aparece la cafetería como un complemento natural. “Que se armen comunidades, tanto para hacer un coworking o para tomar un café, para descansar, para recuperarse, se viene viendo en el mercado a nivel mundial”, explicó Biaconi.

Países de Europa, Estados Unidos y Brasil ya muestran diferentes formatos en los que los gimnasios incorporan servicios vinculados al bienestar. La particularidad del proyecto desarrollado en Carlos Paz está en la asociación de dos marcas con trayectoria propia.

“Acá en Argentina somos pioneros en lo que es que una marca referente esté dentro de un gimnasio”, aseguró Biaconi.

Un paladar exigente

Para Gastón Somma, propietario de Mr. Coffee, el desafío fue adaptar la propuesta gastronómica a un público que tiene necesidades diferentes a las de una cafetería tradicional. “Nos readaptamos a esta movida de buscar la recuperación”, explicó.

Así nació un menú que combina opciones saludables con otras más tradicionales y que contempla diferentes momentos vinculados al entrenamiento: el pre y post entreno.

Uno de los puntos centrales fue unir el café de especialidad con el consumo de proteína. A partir de esa demanda desarrollaron opciones que incluyen leche proteica y una serie de platos pensados para acompañar la actividad física.

Entre las propuestas aparecen el avocado toast, los chicken crunch y diferentes alternativas que buscan incorporar proteínas, pasta de maní, grasas saludables y alimentos que acompañen tanto el entrenamiento como la recuperación.

La intención, explicó Somma, es que el cliente pueda elegir según el momento del día y el objetivo: desde tomar un café hasta consumir una comida que complemente la actividad física.

Una nueva forma de entender el gimnasio

La experiencia plantea un cambio en el concepto tradicional del gimnasio. Ya no se trata solamente de máquinas, pesas y clases, sino de generar un entorno en el que entrenamiento, alimentación, descanso y vínculos sociales formen parte de una misma experiencia.

Para X Forma, la cafetería también funciona como una herramienta para fortalecer la comunidad. Para Mr. Coffee, representa la posibilidad de llevar su propuesta a un público que busca nuevas alternativas vinculadas al bienestar.

El espacio abrió sus puertas hace pocos días y todavía transita su primera etapa. Sin embargo, sus impulsores ya imaginan una expansión del concepto.

“Esta alianza tiene mucho futuro”, anticipó Somma. Así, una tendencia que comenzó a instalarse en gimnasios de distintos puntos del mundo empieza a tomar forma también en Argentina: entrenar, recuperarse y quedarse a tomar un buen café pueden ser parte de una misma experiencia.