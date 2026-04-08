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Cafeterías y música en vivo: a un ciclo para disfrutar el café de especialidad en Godoy Cruz

“Cafeteando con sintonías” propone experiencias con café de especialidad y música temática en tres espacios de Godoy Cruz.

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Godoy Cruz lanza una nueva propuesta “Cafeteando con sintonías”.

Godoy Cruz lanza una nueva propuesta “Cafeteando con sintonías”.

Prensa Godoy Cruz

Durante abril, Godoy Cruz suma una propuesta que combina gastronomía, música y experiencias urbanas. Se trata de Cafeteando con sintonías, un ciclo que invita a vecinos y turistas a descubrir el café de especialidad en un entorno distendido, con identidad local y una cuidada selección musical.

La iniciativa se desarrollará los martes 14, 21 y 28 de abril, de 17 a 20, en cafeterías del departamento, con cupos limitados y reserva previa. Cada encuentro contará con promociones gastronómicas accesibles y una ambientación sonora diferente, transformando la pausa del café en una experiencia sensorial completa.

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Café de especialidad y experiencias culturales

El ciclo promueve el consumo en cafeterías locales, poniendo en valor espacios que integran gastronomía, arte y encuentro social. En cada fecha, el café se convierte en el eje de una propuesta que suma música en vivo o curada, generando climas pensados para compartir y disfrutar.

Quienes participen podrán acceder a una promoción de infusión por $7.000 por persona, que incluye café de especialidad acompañado por opciones dulces o saladas. A su vez, cada jornada propone un recorrido musical distinto, con géneros que van desde la electrónica y el chill, hasta el indie acústico, el folk y el rock nacional de los años 90.

Cronograma de “Cafeteando con sintonías”

  • Martes 14 de abril – Elcira, Punto de Encuentro

La apertura del ciclo será con música chill y electrónica. El espacio ofrecerá promociones que combinan café o té con jugos, brioche, medialunas o budines. Elcira se caracteriza por su perfil multifuncional, que incluye biblioteca, coworking, talleres literarios y diseño local.

  • Martes 21 de abril – Silvestre, Club de Café

El indie acústico y el folk serán protagonistas de la segunda fecha. Las promociones incluyen café clásico o de autor acompañado de chipa prensado o profiterol moka. Además, desde las 18.30 se realizará una charla y degustación de café filtrado, con cupos limitados.

  • Martes 28 de abril – BlackMamba, café, arte y diseño

El cierre será con rock nacional de los años 90. BlackMamba propone infusiones con opciones dulces y saladas en un entorno que suma salas temáticas con vinilos, videojuegos retro, exposiciones de artistas mendocinos y material de lectura especializado.

Cómo participar del ciclo

Las personas interesadas deberán ingresar al enlace habilitado por la organización, donde podrán adquirir el código de beneficio y realizar la reserva para la fecha elegida.

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