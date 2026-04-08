Cafeterías y música en vivo: a un ciclo para disfrutar el café de especialidad en Godoy Cruz

Durante abril, Godoy Cruz suma una propuesta que combina gastronomía, música y experiencias urbanas. Se trata de Cafeteando con sintonías, un ciclo que invita a vecinos y turistas a descubrir el café de especialidad en un entorno distendido, con identidad local y una cuidada selección musical.

La iniciativa se desarrollará los martes 14, 21 y 28 de abril, de 17 a 20, en cafeterías del departamento, con cupos limitados y reserva previa. Cada encuentro contará con promociones gastronómicas accesibles y una ambientación sonora diferente, transformando la pausa del café en una experiencia sensorial completa.

El ciclo promueve el consumo en cafeterías locales, poniendo en valor espacios que integran gastronomía, arte y encuentro social. En cada fecha, el café se convierte en el eje de una propuesta que suma música en vivo o curada, generando climas pensados para compartir y disfrutar.

Quienes participen podrán acceder a una promoción de infusión por $7.000 por persona, que incluye café de especialidad acompañado por opciones dulces o saladas. A su vez, cada jornada propone un recorrido musical distinto, con géneros que van desde la electrónica y el chill, hasta el indie acústico, el folk y el rock nacional de los años 90.

La apertura del ciclo será con música chill y electrónica. El espacio ofrecerá promociones que combinan café o té con jugos, brioche, medialunas o budines. Elcira se caracteriza por su perfil multifuncional, que incluye biblioteca, coworking, talleres literarios y diseño local.

Martes 21 de abril – Silvestre, Club de Café

El indie acústico y el folk serán protagonistas de la segunda fecha. Las promociones incluyen café clásico o de autor acompañado de chipa prensado o profiterol moka. Además, desde las 18.30 se realizará una charla y degustación de café filtrado, con cupos limitados.

Martes 28 de abril – BlackMamba, café, arte y diseño

El cierre será con rock nacional de los años 90. BlackMamba propone infusiones con opciones dulces y saladas en un entorno que suma salas temáticas con vinilos, videojuegos retro, exposiciones de artistas mendocinos y material de lectura especializado.

Cómo participar del ciclo

Las personas interesadas deberán ingresar al enlace habilitado por la organización, donde podrán adquirir el código de beneficio y realizar la reserva para la fecha elegida.