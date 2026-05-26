Tour del Cafecito: una experiencia para descubrir las cafeterías más lindas de la Ciudad

El café dejó hace tiempo de ser solamente una bebida. En Mendoza, las cafeterías se transformaron en espacios de encuentro, oficinas improvisadas, escenarios de citas, refugios para tardes frías y puntos clave de la vida urbana. Ahora, la Ciudad quiere convertir esa cultura cafetera en una experiencia turística.

El próximo sábado 30 de mayo se realizará el “Tour del Cafecito ”, una propuesta impulsada por la Ciudad de Mendoza que invita a mendocinos y turistas a recorrer algunas de las cafeterías más emblemáticas y originales de la capital provincial.

La iniciativa combinará gastronomía, turismo urbano y degustaciones en distintos circuitos peatonales y en bicicleta, con el objetivo de mostrar cómo el universo cafetero empezó a redefinir la identidad cultural y gastronómica mendocina.

En los últimos años, Mendoza vivió una verdadera explosión de cafeterías de especialidad. Locales minimalistas, bakery cafés, espacios inspirados en el diseño europeo y propuestas centradas en el café de origen comenzaron a multiplicarse especialmente en: Arístides, Quinta Sección, el microcentro y distintas zonas gastronómicas de la Ciudad.

El fenómeno modificó hábitos urbanos y convirtió al “salir a tomar un café” en un plan en sí mismo. Hoy muchas cafeterías funcionan como espacios de coworking, puntos de encuentro cultural, rincones instagrameables y pequeños refugios urbanos.

Cómo será el “Tour del Cafecito”

La actividad se realizará el sábado 30 de mayo desde las 17.30. El punto de encuentro será el corpóreo “Amo Mendoza”, ubicado en plaza Independencia. Desde allí, los participantes podrán elegir entre circuitos peatonales o un recorrido especial en bicicleta.

Cada grupo contará con cupos limitados y estará acompañado por guías municipales que compartirán historias, datos curiosos y detalles sobre las cafeterías incluidas en el recorrido. Además, la experiencia incluirá degustaciones y propuestas gastronómicas especiales en cada parada.

Los recorridos se realizarán en simultáneo y estarán divididos de la siguiente manera:

Circuito en bicicleta

Mucho Café, Paloma Bakery, Moka & Xocolatl y Ganache.

Circuitos peatonales

Fran y El Cafetín del Centro

Via Civit, Essenza Pastelería y Café y Santa Cafetería.

Una Pausita Mendocina, Mushi y La Madriguera.

El Cortadito, Ethiopia y Delis.

Mulato, Casa Maro y 7.30 Café.

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