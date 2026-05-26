El ritual de la abundancia que muchas personas hacen antes de junio para atraer prosperidad

Con la llegada de junio , miles de personas vuelven a poner en práctica pequeños rituales vinculados a la abundancia, la prosperidad y la renovación de energía. Aunque para algunos se trata simplemente de una tradición simbólica, otros aseguran que estos hábitos ayudan a comenzar un nuevo ciclo con otra intención mental y emocional.

En redes sociales como TikTok e Instagram, los videos sobre rituales de fin y comienzo de mes acumulan millones de visualizaciones, especialmente en épocas donde muchas personas buscan atraer trabajo, estabilidad económica o nuevas oportunidades.

Y entre todas las prácticas que circulan, hay una que se repite especialmente antes de iniciar junio: el ritual de la canela y el laurel.

El laurel se asocia a calma, protección y buena energía en la rutina nocturna.

Especialistas en bienestar emocional explican que los rituales ayudan a generar sensación de orden, renovación y propósito. Más allá de las creencias espirituales, realizar pequeñas acciones simbólicas puede funcionar como una forma de: cerrar etapas, establecer objetivos, cambiar hábitos, o comenzar un período con otra energía.

Por eso muchas personas aprovechan los cambios de mes para realizar limpiezas, reorganizar espacios o repetir prácticas asociadas a la prosperidad.

El ritual de abundancia más popular antes de junio

Uno de los rituales más compartidos en redes consiste en utilizar:

canela

hojas de laurel

una vela

una limpieza energética del hogar

La práctica suele realizarse durante la última noche del mes o en las primeras horas del nuevo ciclo.

Paso a paso: cómo hacer el ritual

1. Limpiar los espacios

El primer paso consiste en ordenar y ventilar la casa.

Muchas personas creen que eliminar objetos rotos, papeles acumulados o elementos en desuso ayuda a “mover” la energía estancada.

2. Usar canela en la entrada del hogar

La canela es uno de los elementos más asociados a la abundancia y la prosperidad económica.

El ritual más conocido consiste en soplar una pequeña cantidad de canela en polvo desde la puerta de entrada hacia el interior de la casa mientras se piensa en objetivos o deseos para el nuevo mes.

3. Colocar hojas de laurel

El laurel suele vincularse simbólicamente con: protección, éxito, dinero, y crecimiento personal.

Muchas personas colocan hojas dentro de la billetera, cerca de la puerta o debajo de algún objeto importante del hogar.

4. Encender una vela

El cierre del ritual suele incluir una vela blanca o dorada para representar claridad, renovación y prosperidad.

Algunas personas aprovechan ese momento para escribir intenciones o metas para junio.

velas (1)

Por qué estos rituales se volvieron virales

El auge de estas prácticas está muy relacionado con el crecimiento de contenidos sobre: bienestar, manifestación, astrología, espiritualidad cotidiana y hábitos de autocuidado.

Además, los rituales tienen algo particularmente atractivo para redes sociales:

son simples, visuales y generan sensación de participación colectiva.

Entre la tradición y el bienestar emocional

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que estos rituales atraen dinero o éxito de manera directa, psicólogos explican que sí pueden tener efectos positivos desde lo emocional.

Realizar acciones simbólicas ayuda muchas veces a reducir ansiedad, generar sensación de control, enfocarse en objetivos, y comenzar nuevas etapas con una actitud más optimista.

Un fenómeno que crece cada mes

Cada cambio de calendario parece traer consigo una nueva ola de rituales virales. Y mientras algunos los viven desde lo espiritual y otros simplemente como una tradición divertida, lo cierto es que millones de personas siguen encontrando en estas prácticas una manera de empezar de nuevo.

Porque a veces, antes de que llegue un nuevo mes, lo que muchas personas buscan no es magia: sino una excusa simbólica para creer que algo bueno todavía puede pasar.