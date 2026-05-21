El ritual de protección y abundancia económica que puedes realizar en segundos

Un curioso ritual ganó popularidad en redes sociales y está vinculado al Feng Shui . La práctica consiste en llevar granos de café envueltos en papel aluminio dentro de la billetera, la cartera o el bolsillo como símbolo de protección y prosperidad. De acuerdo con esta filosofía oriental, algunos objetos cotidianos pueden funcionar como canales de energía.

El café, en particular, suele asociarse con la vitalidad, el movimiento y la abundancia debido a su aroma intenso y su relación cultural con la actividad y el trabajo. Quienes practican Feng Shui creen que los granos de café pueden ayudar a atraer oportunidades económicas y fortalecer la energía personal. El papel aluminio, por su parte, se utiliza como una especie de barrera simbólica destinada a proteger y conservar esa energía positiva.

Una de las versiones más difundidas del ritual recomienda usar tres granos de café. Luego deben envolverse cuidadosamente en un pequeño trozo de papel aluminio y guardarse en un lugar que acompañe a la persona durante el día, como la billetera o un bolsillo.

Según estas creencias, el método no solo estaría relacionado con el dinero. También se lo vincula con la concentración, la seguridad personal y la protección frente a ambientes negativos o momentos de cansancio emocional.

El Feng Shui suele sugerir que este tipo de rituales se realicen al comienzo de un nuevo ciclo. Muchas personas los ponen en práctica al iniciar un trabajo, durante cambios importantes o al comienzo de cada mes, cuando buscan renovar energías y ordenar objetivos personales.

Otro detalle que remarcan quienes siguen estas prácticas es la importancia del orden. Mantener limpia la billetera o la cartera sería fundamental para evitar bloqueos simbólicos en la circulación de la energía vinculada a la abundancia y la estabilidad.

Aunque no existen pruebas científicas que demuestren efectos concretos de este ritual, muchas personas lo adoptan como una tradición simbólica o una forma de acompañar metas personales. Dentro del Feng Shui, estos pequeños objetos funcionan más como recordatorios de intención y equilibrio que como soluciones mágicas.