La planta ultra resistente para principiantes que es furor en decoración
Ideal para quienes no tienen mano con las plantas, esta planta es la opción perfecta para sumar verde y estilo a cualquier rincón.
Sumar verde a los ambientes interiores es una tendencia que no para de crecer. Sin embargo, no todos tienen tiempo para mantener un jardín exigente. Para quienes son principiantes existe una planta que es ideal: la Aspidistra elatior.
La planta resistente
Conocida simplemente como aspidistra, esta variedad es famosa en el mundo del paisajismo por su dureza extrema. Es una planta a prueba de olvidos y una de las alternativas más nobles para interiores.
El gran atractivo de la aspidistra radica en su asombrosa capacidad de adaptación a escenarios que serían fatales para otras especies. A diferencia de la mayoría de las plantas de interior, prospera perfectamente en pasillos oscuros, habitaciones sombrías o esquinas alejadas de las ventanas.Por otra parte, no demanda agua constantemente.
De hecho, su peor enemigo es el encharcamiento. Quienes más saben de jardinería aconsejan regarla únicamente cuando la tierra se haya secado por completo. Esta especie tolera los cambios de temperatura y las corrientes de aire, lo que la vuelve ideal para departamentos o ambientes con aire acondicionado y calefacción.
Aunque casi se puede decir que se cuida sola, seguir algunos sencillos pasos garantizará que sus hojas mantengan ese verde brillante tan característico. La maceta debe tener un buen drenaje, no debe tener rayos de sol directo y pasar un paño húmedo por sus hojas eliminará el polvo y mejorará su capacidad de recibir luz.