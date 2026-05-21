Las plantas de interior que perfuman la casa y ayudan a espantar insectos

En muchos departamentos, la pelea contra mosquitos, moscas y hormigas empieza con aerosoles, tabletas o repelentes eléctricos. Pero en los últimos años creció otra alternativa más amable con la decoración del hogar: sumar plantas aromáticas capaces de perfumar los ambientes y, al mismo tiempo, ayudar a mantener alejados a algunos insectos.

La lista más mencionada incluye melisa, albahaca, romero, tomillo, menta, lavanda, hierba gatera y crisantemo. Todas comparten un rasgo clave: producen aromas intensos asociados a aceites esenciales y compuestos vegetales que pueden resultar molestos para determinados insectos. Sin embargo, la explicación científica obliga a bajar una expectativa: no alcanza con dejar una maceta en una ventana y esperar que funcione como barrera total.

El efecto repelente aparece con más fuerza cuando la planta libera sus aceites . Por eso, especialistas de la Universidad de Florida señalan que, en el caso de las plantas usadas contra mosquitos, suele ser necesario machacar o frotar las hojas para que desprendan los compuestos aromáticos. Esa acción puede potenciar el olor en balcones, cocinas o cerca de ventanas, aunque no convierte a la planta en un reemplazo de los repelentes aprobados ni de las medidas básicas de prevención.

La ventaja de estas especies es que también son útiles para la vida cotidiana. La albahaca puede crecer cerca de una cocina luminosa y usarse en comidas; la menta aporta frescura, aunque conviene colocarla sola porque se expande rápido; el romero y el tomillo prefieren macetas con buen drenaje y varias horas de luz; la melisa ofrece un aroma suave y cítrico. En interiores, el punto decisivo es el cuidado: luz suficiente, riego sin excesos y poda frecuente para estimular hojas nuevas.

Aire interior: un beneficio con matices

Muchas guías también presentan a estas plantas como aliadas para mejorar el aire de ambientes cerrados. Esa idea tiene parte de verdad, pero necesita contexto. Algunas investigaciones analizaron la capacidad de ciertas especies para absorber compuestos volátiles en condiciones controladas. Aun así, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sostiene que la forma más efectiva de mejorar la calidad del aire interior es reducir las fuentes de contaminación y controlar la ventilación.

En otras palabras, las plantas pueden sumar bienestar, aroma y una sensación de ambiente más fresco, pero no deberían presentarse como una solución mágica. Para un departamento, el mejor resultado aparece cuando se combinan varios hábitos: ventilar, evitar agua acumulada, limpiar restos de comida, revisar desagües, usar mosquiteros cuando sea posible y elegir plantas sanas, sin exceso de humedad en la tierra.

Mascotas y seguridad antes de comprar

El último filtro es la convivencia con perros y gatos. La ASPCA incluye al crisantemo y al geranio oloroso dentro de las plantas tóxicas para mascotas, mientras que especies como albahaca, melisa, romero, tomillo y menta figuran entre las opciones no tóxicas para perros en su base de datos. También la hierba gatera aparece listada para gatos. Aun así, cualquier ingesta excesiva de hojas puede causar malestar digestivo, por lo que conviene ubicar las macetas fuera del alcance de animales curiosos.

Con esos cuidados, las plantas aromáticas pueden ser una herramienta simple para mejorar la experiencia dentro del hogar. No prometen eliminar plagas por sí solas, pero sí ofrecen una combinación atractiva: decoran, perfuman, sirven para cocinar y pueden ayudar a que ciertos insectos encuentren menos cómodo quedarse cerca.