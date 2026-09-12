El paso a Chile está habilitado: se levantó el corte en la Ruta 7

La Ruta Nacional 7 quedó habilitada tras el cierre preventivo por las condiciones climáticas en el corredor cordillerano.

Durante la noche del viernes, la circulación por la Ruta 7 quedó interrumpida luego de que las autoridades evaluaran las condiciones climáticas que se registraban en el corredor cordillerano. Sin embargo, la medida fue revertida a primera hora de la mañana y tanto la circulación como el paso a Chile se encuentran habilitados.

Según informaron las autoridades de alta montaña, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este sábado de 9 a 21 hs. La medida alcanza a todo tipo de vehículos (transporte de cargas, ómnibus y particulares), con portación obligatoria de cadenas.

Así nevaba en la Ruta 7 el viernes por la noche Así nevaba en Potrerillos Osvaldo Valle Así nevaba en algunos tramos de la Ruta 7 Osvaldo Valle El tiempo en alta montaña este sábado Se prevén condiciones de mal tiempo al inicio de la jornada, especialmente en los sectores central y sur. Se espera una mejora progresiva desde media mañana, con condiciones buenas desde aproximadamente el mediodía hacia la tarde y noche.

A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas: