El Gobierno retoma el debate en el Congreso por la suspensión de las PASO y confía en sancionarla "en noviembre"

El Senado retomará este martes el debate de la reforma electoral, teniendo como principal tema la suspensión de las elecciones PASO en 2027. La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el senador de La Libertad Avanza Agustín Coto , fue convocada para las 15.30 para reanudar el cuarto intermedio que había quedado abierto en el tratamiento de la iniciativa.

La discusión vuelve al Congreso después de cuatro meses y se dará en medio de las negociaciones que lleva adelante la Casa Rosada con los bloques aliados para conseguir las mayorías necesarias, en un contexto de contrarreloj por los tiempos formales para que se trate el proyecto.

Altas fuentes oficiales, que consultó MDZ , afirman que prevén su sanción "en noviembre", al límite del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. La mesa política cree que se puede conseguir dictamen en las próximas semanas, votar en octubre en una sesión de la Cámara Alta y girarlo en Diputados, donde se votaría el siguiente mes.

El proyecto enviado por el Ejecutivo propone eliminar las primarias de manera definitiva, aunque no hay consenso para una decisión tan drástica por lo que se aceptará su suspensión. A esa discusión se sumaron ahora iniciativas que plantean mantener las primarias pero convertirlas en optativas, como los proyectos presentados por el radical Eduardo Visch i y por la senadora de Despierta Chubut Edith Terenzi.

Como parte de la estrategia para acercar posiciones con los sectores dialoguistas, el oficialismo también incorporó al temario dos proyectos de Ficha Limpia presentados por los senadores del PRO Martín Goerling Lara y Andrea Cristina . La iniciativa establece un régimen de inhabilitación para quienes tengan condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados con la administración pública, entre ellos fraude, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y encubrimiento.

El proyecto de reforma del Gobierno ya contempla Ficha Limpia, además de cambios en el financiamiento de los partidos, modificaciones en la Boleta Única de Papel y mayores requisitos para conservar el reconocimiento como partido político.

La reforma oficial tiene 79 artículos y también plantea suprimir la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, que pasarían a ser designados de manera indirecta por el Congreso según la representación proporcional de cada fuerza. En materia partidaria, además, eleva el piso de votos y aumenta los requisitos de distritos o afiliados necesarios para conservar la personería jurídica, una modificación que podría alcanzar incluso a fuerzas que actualmente funcionan como aliadas del oficialismo.

El calendario también empieza a jugar a favor de una definición. La Cámara Nacional Electoral advirtió esta semana, mediante la Acordada Extraordinaria 155/2026, que cualquier modificación de las reglas electorales, del régimen de partidos o del financiamiento de las campañas debe ser aprobada con suficiente anticipación para permitir su implementación antes de las elecciones de 2027.