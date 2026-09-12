El truco efectivo para secar la ropa dentro de casa en días fríos y lluviosos

Aprovecha trucos efectivos para secar ropa en casa durante días fríos y lluviosos, optimizando el flujo de aire y acelerando el proceso.

Secar ropa recién lavada durante las jornadas frías o de lluvia suele convertirse en un dolor de cabeza. La falta de sol y la humedad provocan que la ropa tarde días en secarse y adquiera un desagradable olor a humedad. Para evitarlo, existen técnicas sencillas que optimizan el flujo de aire y aceleran el proceso sin dañar los tejidos.

El método de la toalla y el centrifugado previo Doble centrifugado: antes de sacar la ropa de la lavarropas, aplicá un ciclo extra de centrifugado. Extraer la mayor cantidad de agua posible reduce el tiempo de colgado.

El truco del rollo: para prendas pesadas como buzos o pantalones de abrigo, extendé la prenda húmeda sobre una toalla seca y limpia. Enrollá la toalla junto con la prenda como si fuera un pionono y presioná con firmeza para que la toalla absorba la humedad sobrante. Conocé cómo colgar la ropa correctamente y evitar el olor a humedad en días de lluvia. Fuente: Imagen generada con IA La clave está en cómo colgar la ropa: la técnica para que seque más rápido Después de aplicar los métodos de secado nombrados, la clave está en la manera de colgar y distribuir la ropa en el ténder. En primer lugar, hay que evitar el amontonamiento dejando al menos dos desos de sepación entre cada prenda, para permitir que el aire circule con libertad. En el caso de remeras, camisetas o camperas, se recomienda colgarlas directamente en perchas.

Además, la ubicación del ténder dentro de la casa también es determinante. Conviene colocarlo en una habitación ventilada y a una distancia de al menos de un metro de fuentes de calor directas como estufas.