WhatsApp: cómo saber en qué otros dispositivos está abierta tu cuenta
WhatsApp tiene una herramienta esencial para la privacidad: la sección de dispositivos vinculados. Conoce los pasos para verificar y cerrar accesos no deseados.
WhatsApp cuenta con una función fundamental para mantener el control de la privacidad y la seguridad de la cuenta: la sección de dispositivos vinculados. Resulta muy común abrir la sesión en computadoras de uso compartido, tablets u otros equipos y olvidar cerrarla al finalizar la jornada, lo que deja la información personal expuesta a terceros.
La plataforma permite mantener hasta cuatro dispositivos conectados de forma en simultáneo. Una vez realizada la vinculación inicial, la versión Web o de escritorio funciona de manera independiente, permitiendo enviar y recibir mensajes incluso si el teléfono principal se encuentra apagado o sin conexión a internet.
Cómo revisar y cerrar los dispositivos conectados
Para auditar la cuenta y verificar dónde se encuentra activa, el procedimiento requiere solo unos pocos pasos:
Abrir WhatsApp en el teléfono celular.
Ingresar al menú de ajustes tocando los tres puntos verticales (en Android) o la pestaña de Configuración (en iOS).
Seleccionar la opción Dispositivos vinculados.
En la pantalla aparecerá el listado completo de los equipos con sesión activa, junto con la fecha y hora de la última conexión.
Para desvincular un equipo sospechoso o en desuso, basta con tocar sobre el dispositivo en la lista y pulsar en Cerrar sesión.
De manera preventiva, el sistema de seguridad de WhatsApp desvincula automáticamente cualquier equipo secundario que permanezca durante 30 días consecutivos sin actividad, obligando a escanear nuevamente el código QR para restablecer el acceso.
Cómo vincular un nuevo equipo
Para sumar un nuevo dispositivo a la cuenta, el proceso se realiza escaneando un código QR desde la aplicación del teléfono o utilizando el número de línea. Cabe recordar que esta vinculación solo se puede efectuar en WhatsApp Web, las aplicaciones oficiales para Windows y Mac, tabletas Android, teléfonos secundarios o lentes con IA.