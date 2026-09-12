WhatsApp: cómo saber en qué otros dispositivos está abierta tu cuenta

WhatsApp tiene una herramienta esencial para la privacidad: la sección de dispositivos vinculados. Conoce los pasos para verificar y cerrar accesos no deseados.

Conocé cómo revisar las sesiones activas en WhatsApp y cerrar el acceso en otros equipos.

WhatsApp cuenta con una función fundamental para mantener el control de la privacidad y la seguridad de la cuenta: la sección de dispositivos vinculados. Resulta muy común abrir la sesión en computadoras de uso compartido, tablets u otros equipos y olvidar cerrarla al finalizar la jornada, lo que deja la información personal expuesta a terceros.

La plataforma permite mantener hasta cuatro dispositivos conectados de forma en simultáneo. Una vez realizada la vinculación inicial, la versión Web o de escritorio funciona de manera independiente, permitiendo enviar y recibir mensajes incluso si el teléfono principal se encuentra apagado o sin conexión a internet.

Tecnología: el paso a paso para detectar en qué dispositivos está abierta tu cuenta de WhatsApp. Foto: Shutterstock Cómo revisar y cerrar los dispositivos conectados Para auditar la cuenta y verificar dónde se encuentra activa, el procedimiento requiere solo unos pocos pasos:

Abrir WhatsApp en el teléfono celular.

Ingresar al menú de ajustes tocando los tres puntos verticales (en Android) o la pestaña de Configuración (en iOS).

Seleccionar la opción Dispositivos vinculados.

En la pantalla aparecerá el listado completo de los equipos con sesión activa, junto con la fecha y hora de la última conexión.

Para desvincular un equipo sospechoso o en desuso, basta con tocar sobre el dispositivo en la lista y pulsar en Cerrar sesión. De manera preventiva, el sistema de seguridad de WhatsApp desvincula automáticamente cualquier equipo secundario que permanezca durante 30 días consecutivos sin actividad, obligando a escanear nuevamente el código QR para restablecer el acceso.