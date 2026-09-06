Moda: el regreso del estilo bohemio

Descubrí el regreso de la moda bohemia en 2026. Conocé el nuevo boho con blusas de encaje, abrigos de piel y accesorios maximalistas.

El boho vuelve en 2026 con una moda más oscura, sofisticada y cargada de texturas.

El estilo bohemio vuelve a ocupar un lugar central en la moda en la primavera 2026. Pero ya no es el boho relajado de los años 2000. La nueva versión incorpora encaje, prendas largas, flecos, pieles, accesorios llamativos y una estética más oscura, que mezcla referencias de los años 20, los 70 y la cultura contemporánea.

El regreso de una moda que nunca se fue del todo, ahora con una versión más mística, elegante y oscura. shopdoen.com y rixolondon.com Cómo es el nuevo boho El estilo bohemio vuelve, aunque con una transformación importante. Para la primavera 2026 abandona parte de su imagen relajada y playera y adopta una estética más sofisticada, vintage y misteriosa.Las nuevas versiones incorporan blusas de encaje negro, vestidos largos, collares con flecos, bolsos de inspiración artesanal, abrigos con detalles de piel y accesorios de gran tamaño.

La moda bohemia regresa este 2026 con prendas sueltas y cómodas, como también con vestidos llenos de textura y detalles antiguos. freepeople.com/uk/ - Instagram christietyler - whowhatwear.com/ De los años 70 a la nueva pasarela El nuevo estilo bohemio recupera elementos reconocibles del boho clásico, pero los combina con referencias de distintas décadas. La moda mezcla la libertad visual de los años 70 con detalles de los años 20 y una estética más teatral. El resultado es un bohemio menos informal y mucho más pensado para construir una imagen completa.

Accesorios maximalistas para armar el look Los complementos ya no acompañan de forma tímida, sino que definen la totalidad del outfit. Las joyas grandes, los collares largos con flecos y las carteras de diseño artesanal o tapicería rica aportan el movimiento necesario para consagrar esta tendencia en el street style.

Cortos y directos Boho, pero que sea negro. El regreso del espíritu libre en su versión más nocturna.

El regreso del espíritu libre en su versión más nocturna. Misticismo y fluidez. La nueva era del estilo bohemio ya está aquí.

La nueva era del estilo bohemio ya está aquí. El romance bohemio se vuelve oscuro. Flecos, encajes y negro absoluto.

Flecos, encajes y negro absoluto. Espíritu libre, alma nocturna. El nuevo boho chic.

El nuevo boho chic. Onda bohemia con un toque rebelde.

Encajes que cuentan historias y siluetas que flotan en la oscuridad. El renacer del boho más sofisticado.

El renacer del boho más sofisticado. La nostalgia de los setenta se tiñe de negro. Un viaje al pasado con una dosis de misterio actual.

Un viaje al pasado con una dosis de misterio actual. Fluir con la noche. Cuando la comodidad del estilo bohemio se encuentra con la elegancia del negro.

Cuando la comodidad del estilo bohemio se encuentra con la elegancia del negro. Texturas que envuelven, capas que hechizan. El regreso de una tendencia que nunca se fue del todo, ahora en su versión más mística.