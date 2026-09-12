Fiesta de la Empanada: tres días con entrada gratis cerca de CABA

El aroma de las empanadas volverá a ocupar el centro de General Rodríguez durante tres jornadas. La localidad bonaerense recibe desde este viernes una nueva edición de su fiesta gastronómica, con entrada gratuita, cocineros locales, puestos de artesanos y una programación musical que se extenderá hasta el domingo.

La cuarta Fiesta Municipal de la Empanada Rodriguense se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Predio Estación Cultural, ubicado en la intersección de avenida 25 de Mayo e Intendente Manny. El espacio permanecerá abierto de 11 a medianoche, según la programación difundida. El acceso será libre durante las tres fechas y las actividades estarán destinadas a públicos de diferentes edades.

Empanadas caseras y un concurso para elegir la mejor receta El eje del encuentro será la producción de cocineros, emprendimientos y comercios de General Rodríguez, que ofrecerán distintas variedades de empanadas. La propuesta sumará otros puestos gastronómicos, una feria de artesanos y espacios para productores. También participará la feria D’Gustar. Uno de los momentos centrales será el concurso a la Mejor Empanada Rodriguense, en el que un jurado evaluará las preparaciones presentadas en esta edición. La competencia busca seleccionar una receta representativa de la cocina local y volvió a incorporarse como uno de los principales atractivos del programa.

Shutterstock Los recitales gratuitos del sábado y el domingo La actividad sobre el escenario combinará artistas de la zona con grupos invitados. El sábado 12, a las 20, se presentará La Base con un repertorio de música tropical. La agenda del domingo comenzará a las 15 con Las Guerreras K-Pop, una propuesta orientada al público infantil y familiar. El cierre llegará a las 20 con Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres. Durante el fin de semana también actuarán músicos, bailarines y agrupaciones culturales de General Rodríguez y localidades cercanas.

La celebración llega después de una tercera edición que registró casi 14.000 asistentes entre el 15 y el 17 de agosto de 2025. En aquellas jornadas se vendieron más de 20.000 empanadas y Alicia Baldomera Itcea obtuvo el primer puesto del certamen, de acuerdo con el balance oficial de la Municipalidad de General Rodríguez. La ganadora consiguió el derecho a representar al distrito en el Concurso Nacional de la Empanada de Tucumán. Ese antecedente explica el lugar que la competencia volvió a ocupar dentro de la cuarta edición.