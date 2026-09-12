Mascotas: las 5 razas de perros ideales si vivís en un departamento

Conocé qué razas de perros se adaptan mejor a la vida en departamento.

Bulldog Francés: es una de las opciones más elegidas para la vida urbana. Su tamaño es compacto, requiere paseos moderados y raras veces ladra sin motivo. Su temperamento afectuoso y sociable facilita la convivencia en interiores.

Pug (Carlino): destaca por su personalidad dócil y tranquila. No demanda ejercicios de gran impacto, por lo que unos paseos diarios cortos bastan para mantenerlo saludable. Además, se adapta muy bien a la rutina del hogar.

Shih Tzu: criado históricamente como perro de compañía, esta raza destaca por ser sociable, silenciosa y de bajo nivel de energía dentro de casa. Su tamaño pequeño y su carácter paciente lo convierten en un excelente compañero de departamento.

Cavalier King Charles Spaniel: se caracteriza por su temperamento equilibrado y su profunda devoción por la familia. Son perros muy adaptables, silenciosos y de tamaño medio-pequeño que disfrutan de la compañía en el interior.