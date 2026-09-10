Un crematorio público para mascotas: el proyecto que avanza en la Ciudad

La Legislatura porteña tiene previsto avanzar en las próximas sesiones con una iniciativa que busca incorporar un nuevo servicio público para quienes pierden a sus mascotas . El proyecto propone establecer un sistema de cremación de animales de compañía , destinado principalmente a perros y gatos, bajo condiciones sanitarias reguladas.

La propuesta contempla que la primera sede sea el Cementerio Público de la Chacarita . Además, deja abierta la posibilidad de que el sistema se amplíe a otros espacios de la Ciudad, de acuerdo con las instalaciones que determine la Autoridad de Aplicación.

Actualmente, quienes atraviesan la muerte de una mascota cuentan con alternativas limitadas . El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur , ubicado en Caballito, recibe cadáveres de animales las 24 horas y de manera gratuita. Allí se reciben alrededor de 600 cuerpos por mes , aunque las cenizas no son entregadas a los tutores responsables.

La otra posibilidad es recurrir a servicios privados. En esos casos, existen distintas modalidades de cremación y prestaciones adicionales, como la devolución de las cenizas, urnas, videos conmemorativos o la posibilidad de acompañar el proceso. Los costos varían de acuerdo con el tamaño del animal, el tipo de procedimiento y el traslado.

El proyecto busca generar una alternativa intermedia: un servicio público con aranceles regulados que permita recuperar las cenizas de la mascota .

El servicio funcionaría inicialmente en el Cementerio de Chacarita

La iniciativa establece que la prestación comenzará en el Cementerio de la Chacarita y podrá ampliarse a otras instalaciones. El Poder Ejecutivo deberá determinar cuál será la Autoridad de Aplicación. Entre sus funciones estarán la administración y supervisión del servicio, la reglamentación de los aranceles, la organización del sistema de turnos y la coordinación con el Ministerio de Salud para garantizar las condiciones sanitarias y ambientales correspondientes.

El Cementerio de la Chacarita, el lugar establecido para la prestación del servicio Santiago Aulicino/ MDZ

Los turnos podrán solicitarse tanto de manera digital como presencial. Además, la autoridad deberá establecer los criterios de prioridad, teniendo en cuenta la antigüedad del pedido, razones sanitarias, situaciones de vulnerabilidad y las necesidades de las organizaciones rescatistas que trabajen en la Ciudad.

Habrá un espacio de memoria y homenaje para las mascotas

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un espacio de memoria y homenaje dentro del Cementerio de Chacarita y en las demás instalaciones donde eventualmente se implemente el servicio. El objetivo es que los tutores puedan depositar allí las cenizas de sus animales o realizar actos de despedida en un ámbito destinado al respeto y el recogimiento.

De esta manera, la iniciativa incorpora dentro de un servicio público una práctica que ya realizan quienes atraviesan la pérdida de una mascota, pero que actualmente no cuenta con una alternativa pública específica.

Qué pasará ante casos de maltrato animal

El proyecto también establece obligaciones vinculadas con la detección de posibles delitos o irregularidades. El personal que intervenga en el servicio deberá comunicar inmediatamente a las autoridades competentes cualquier indicio de maltrato animal o muerte ocurrida en circunstancias sospechosas.

La detección de estas situaciones será una de las condiciones que deberá cumplir obligatoriamente el sistema.

Quiénes podrían acceder a bonificaciones o a la gratuidad

La propuesta contempla mecanismos especiales para las organizaciones rescatistas. La Autoridad de Aplicación deberá celebrar convenios con esas entidades para reducir el costo del servicio. Además, el proyecto establece dos situaciones en las que podría otorgarse la gratuidad de la cremación.

Por un lado, estarán contemplados los animales sin identificación ni tutor conocido que sean recogidos de la vía pública. Por otro, podrán acceder gratuitamente las mascotas cuyos tutores acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social y tengan residencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Los criterios específicos para determinar estas situaciones deberán ser establecidos por la reglamentación.