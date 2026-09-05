Adiós pulgas y garrapatas: 3 hábitos caseros para eliminarlas de la casa

Para proteger a tus mascotas de garrapatas y pulgas, existen métodos caseros efectivos y económicos que evitan productos agresivos.

Las mascotas son parte de la vida cotidiana y esta época del año implica agregar un cuidado extra: prevenir las garrapatas y pulgas. Hay algunos métodos caseros que podemos aplicar en casa para esto evitando aplicar productos directamente en la piel del perro, ya que esto puede traer consecuencias dependiendo de la sensibilidad de la mascota.

Entre los trucos caseros para prevenir estos parásitos encontramos algunos que requieren de pocos ingredientes y principalmente de mantener una limpieza adecuada. Son hábitos cotidianos para detectar la presencia de garrapatas o pulgas y así cuidar la salud de nuestros perros: