Adiós pulgas y garrapatas: 3 hábitos caseros para eliminarlas de la casa
Para proteger a tus mascotas de garrapatas y pulgas, existen métodos caseros efectivos y económicos que evitan productos agresivos.
Las mascotas son parte de la vida cotidiana y esta época del año implica agregar un cuidado extra: prevenir las garrapatas y pulgas. Hay algunos métodos caseros que podemos aplicar en casa para esto evitando aplicar productos directamente en la piel del perro, ya que esto puede traer consecuencias dependiendo de la sensibilidad de la mascota.
Entre los trucos caseros para prevenir estos parásitos encontramos algunos que requieren de pocos ingredientes y principalmente de mantener una limpieza adecuada. Son hábitos cotidianos para detectar la presencia de garrapatas o pulgas y así cuidar la salud de nuestros perros:
Lavar las mantas y camas: lavá con frecuencia las mantas, almohadones y camas donde descansan las mascotas. Si el material lo permite, utilizá agua caliente y asegurate de que queden completamente secos para evitar la acumulación de humedad.
Aspirar pisos, alfombras y rincones: pasá la aspiradora con frecuencia, especialmente debajo de los muebles, en las esquinas, alfombras y lugares donde suelen descansar los perros. Esto ayuda a retirar pelos, suciedad y posibles huevos o larvas.
Mantener limpios los ambientes y el patio: retirá las hojas secas y evitá la acumulación de humedad, además de mantener el pasto corto y la vegetación controlada. De esta forma, se reducen los lugares donde pueden permanecer estos insectos.
Qué consecuencias tienen las pulgas y garrapatas en los perros
Las pulgas y garrapatas no solo generan molestias en las mascotas, sino que también pueden provocar distintos problemas de salud. Las picaduras causan picazón, irritación y lesiones en la piel debido al rascado, mientras que una infestación importante de pulgas puede generar anemia, especialmente en cachorros o animales vulnerables.