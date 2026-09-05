Qué ocurre en el cerebro al morir: la verdad sobre los siete minutos finales

La escena aparece en películas, libros y testimonios de personas reanimadas: en un instante extremo, la vida entera parece regresar en imágenes. La neurociencia comenzó a estudiar ese relato mediante electroencefalogramas y entrevistas, aunque los resultados disponibles son bastante más complejos que la popular idea de siete minutos finales dedicados a recordar.

Cuando el corazón se detiene, el cerebro pierde el aporte normal de sangre y oxígeno, pero sus células no dejan de funcionar todas al mismo tiempo. Durante esa transición pueden registrarse cambios eléctricos, algunos de ellos en frecuencias vinculadas, en personas sanas y despiertas, con la memoria, la atención o la percepción. Esa coincidencia resulta sugerente, aunque no permite saber qué experimentaba un paciente inconsciente. Tampoco establece una duración fija: hasta ahora, ningún estudio demostró que exista un período universal de dos, siete o cualquier otra cantidad exacta de minutos.

Uno de los antecedentes más citados fue publicado en 2022. Los médicos registraban la actividad cerebral de un hombre de 87 años tratado por un traumatismo y convulsiones cuando sufrió un paro cardíaco. El electroencefalograma detectó modificaciones en las ondas gamma y en su relación con otras frecuencias antes y después del paro.

Los autores plantearon que esa actividad coordinada podría, como hipótesis, participar en una última evocación de la vida. Sin embargo, se trató de una sola persona que tenía una lesión cerebral, había sufrido crisis epilépticas y recibía medicamentos anticonvulsivos. Como el paciente murió, tampoco fue posible preguntarle si había visto imágenes o recuperado recuerdos. El propio estudio publicado en Frontiers in Aging Neuroscience advierte que esas condiciones impiden generalizar el resultado.

Otra pieza importante llegó con AWARE II, una investigación multicéntrica sobre 567 personas que sufrieron un paro cardíaco dentro de hospitales de Estados Unidos y Reino Unido. Menos del 10% sobrevivió hasta recibir el alta. Entre quienes pudieron ser entrevistados, cuatro de cada diez recordaron algún grado de conciencia durante la reanimación.

Además, los equipos detectaron en algunos pacientes patrones eléctricos asociados con funciones mentales superiores hasta una hora después del inicio de la RCP. El dato no significa que el cerebro siguiera activo durante una hora sin asistencia: esas personas recibían maniobras destinadas a mantener parcialmente la circulación. Los investigadores también señalaron que los estudios todavía no prueban ni descartan el significado de las experiencias relatadas.

Imagen creada con IA MDZ

Por qué no existe un reloj de siete minutos

La evidencia más reciente tampoco ofrece un cronómetro común. Un reporte publicado en 2025 analizó durante la última hora de vida el electroencefalograma de un paciente en coma sin una lesión cortical grave. Hubo variaciones en la actividad de alta frecuencia, pero el patrón completo no se parecía al de una persona despierta; entre los estados comparados, mostraba mayor proximidad con el sueño REM. De nuevo, fue un caso individual y sin posibilidad de conocer una experiencia subjetiva. En conjunto, estas investigaciones muestran que la actividad cerebral puede cambiar y, bajo ciertas condiciones, persistir alrededor de la muerte. No demuestran que esa señal equivalga necesariamente a conciencia ni que contenga recuerdos autobiográficos.

Las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un campo abierto. Algunas personas describen paz, separación del cuerpo, percepción de conversaciones o una revisión de momentos importantes. Esos testimonios merecen estudio, pero reconstruir lo sucedido resulta difícil: intervienen la falta de oxígeno, los medicamentos, las lesiones, la reanimación y la memoria formada después del episodio. La conclusión más prudente es menos cinematográfica, aunque igualmente relevante: morir no es un interruptor que apaga de manera simultánea todas las funciones del organismo. El cerebro atraviesa una transición cuyos mecanismos todavía se investigan. Por ahora, los “siete minutos de recuerdos” pertenecen más a una interpretación atractiva que a un hecho establecido por la ciencia.