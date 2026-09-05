Qué ver en Netflix: los 2 dramas de época perfectos para maratonear el fin de semana con menos de 10 episodios

Los amantes de las series de época tienen en Netflix dos producciones perfectas para maratonear el fin de semana, centradas en mujeres rebeldes y apasionadas.

Netflix sumó a su catálogo dos fascinantes dramas de época ideales para los amantes del romance y los escenarios históricos. Ambas producciones tienen como eje central a protagonistas jóvenes y rebeldes que luchan por cumplir sus metas profesionales y personales en mundos liderados por hombres, mientras enfrentan intensos dilemas amorosos.

La primer opción es Mi brillante carrera (My Brilliant Career). Esta película se basa en la clásica obra publicada en 1901 por la escritora australiana Miles Franklin, la cual funciona como una autobiografía encubierta. La historia sigue los pasos de Sybylla Melvyn, una joven apasionada que sueña con convertirse en escritora y desafiar todos los mandatos sociales de la Australia de principios del siglo XX.

En su camino se cruza con Harry Beecham, un hombre atractivo, adinerado y profundamente enamorado de ella. A diferencia de otros hombres de la época, Harry entiende y respeta las aspiraciones de Sybylla, obligándola a decidir si puede equilibrar el amor con su independencia.

No te pierdas el tráiler de la serie La segunda opción es Mal de amores, basada en la célebre y galardonada novela homónima de la autora mexicana Ángeles Mastretta, esta miniserie de 7 episodios combina pasión, medicina y revoluciones. La historia está ambientada durante la Revolución mexicana y la trama sigue a Emilia Sauri (interpretada por Renata Vaca), una joven decidida a convertirse en médica en una época en que la profesión estaba vedada para las mujeres.

Emilia se debate entre dos hombres opuestos: Daniel Cuenca, un revolucionario idealista, apasionado y aventurero; y Antonio Zavalza, un médico sereno y paciente que busca la paz en medio de la guerra civil. Ambos personajes sacan a la luz facetas completamente distintas de la protagonista.