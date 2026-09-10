El juguete que reduce el estrés de los gatos y mejora su seguridad en casa

Para reducir la ansiedad de los gatos, es fundamental ofrecerles espacios reducidos y seguros como las cajas de cartón, que emulan refugios naturales.

Las cajas de cartón pueden ser el juego que tu gato necesita para reducir el estrés.

Los gatos tienen una atracción casi instintiva con algunos elementos de casa como las cajas de cartón. Esto no es casualidad, este simple objeto cumple una función clave para su bienestar: les permite esconderse, sentirse protegidos y reducir los niveles de estrés. Además, funciona como un refugio seguro cuando se ponen nerviosos.

Por qué a los gatos les gusta tanto la caja Este comportamiento tiene una explicación relacionada con su naturaleza. En estado salvaje, los felinos buscan estar en espacios reducidos y cerrados para esconderse de posibles depredadores y para acechar a sus presas. La caja reproduce ese refugio: es un lugar chico, oscuro y donde el gato se siente fuera de peligro.

Las cajas le aportan a los felinos un lugar seguro. Foto: Shutterstock Distintos estudios sobre comportamiento felino señalan que los gatos que tienen acceso a una caja o escondite se adaptan más rápido a ambientes nuevos y muestran signos de estrés más bajos que aquellos que no cuentan con ese refugio.

Cómo usarla para mejorar su bienestar Para que la caja cumpla su función, alcanza con dejarla en un lugar tranquilo de la casa, alejado del paso constante de personas u otras mascotas. No hace falta decorarla ni prepararla de una forma especial: el gato la va a aceptar tal cual es.