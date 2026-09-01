Grecia abrió la inscripción para vivir gratis en una isla a cambio de cuidar gatos: cómo anotarse
Desde hoy se puede aplicar al particular voluntariado en Grecia que ofrece alojamiento y servicios cubiertos. Hay requisitos y una importante “letra chica”.
Una propuesta para pasar una temporada en Grecia sin pagar alojamiento se volvió viral durante las últimas semanas y este lunes 1 de septiembre alcanza una fecha clave. Syros Cats abre hoy las inscripciones para quienes quieran participar de su programa de voluntariado durante la primera mitad de 2027, una experiencia que permite instalarse en la isla de Syros a cambio de colaborar en el cuidado de decenas de gatos.
La convocatoria actual, que comenzó el 1 de septiembre, es para estadías entre enero y junio de 2027. Aquellos interesados en viajar entre julio y diciembre deberán esperar al 1 de noviembre para la segunda etapa. La organización exige una estancia mínima de un mes, priorizando a quienes puedan permanecer más tiempo.
Cómo inscribirse para vivir en esta isla de Grecia
La inscripción se realiza únicamente a través del apartado “Volunteering” en la página oficial de Syros Cats, donde se encuentra el formulario para aspirantes. La organización advierte explícitamente que no aceptará solicitudes enviadas por correo electrónico ni mediante su formulario de contacto general.
Al evaluar a los candidatos, se consideran aspectos como la experiencia previa con gatos, trabajos en refugios, manejo de animales ferales y participación en programas de esterilización. También se valora la experiencia de convivencia y la capacidad de trabajo en equipo, además de si el aspirante sabe conducir vehículos manuales o planea trabajar remotamente.
No es requisito ser veterinario. Syros Cats acepta a amantes de los felinos sin formación específica, aunque da prioridad a quienes tengan conocimientos en cuidado animal, experiencia en rescate, sean mayores de 25 años o puedan quedarse más de un mes. La ONG busca personas maduras, saludables, independientes, responsables y capaces de realizar trabajo físico, como cargar bolsas de alimento de hasta 15 kilos.
La letra chica del voluntariado: qué ofrecen y qué debe pagar cada persona
El programa ofrece habitación privada, brunch y servicios básicos como wifi. La vivienda es compartida: cada voluntario tiene su propio dormitorio, pero la cocina, el baño y los espacios comunes se comparten con otras dos o tres personas, promoviendo la convivencia.
Los participantes deben trabajar aproximadamente seis horas diarias, cinco días a la semana. Las tareas incluyen alimentar a los gatos, limpiar sus espacios, administrar tratamientos, lavar recipientes y mantener el lugar. También pueden colaborar con animales callejeros y socializar ejemplares aptos para adopción, con actividades que pueden comenzar temprano.
Los pasajes a Grecia y el traslado a Syros corren por cuenta del voluntario, así como las comidas adicionales y gastos personales. Quienes no posean cobertura sanitaria europea deben contratar un seguro de viaje. Los no ciudadanos de la UE deben cumplir con las normativas del espacio Schengen.
En la convocatoria anterior, Syros Cats cobraba una tarifa única de 10 euros para gastos administrativos. La organización aún debe confirmar si este cargo se mantiene para la temporada 2027 en el formulario de solicitud, por lo que los interesados deberán verificar las condiciones al momento de inscribirse.