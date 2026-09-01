Grecia abrió la inscripción para vivir gratis en una isla a cambio de cuidar gatos: cómo anotarse

Desde hoy se puede aplicar al particular voluntariado en Grecia que ofrece alojamiento y servicios cubiertos. Hay requisitos y una importante “letra chica”.

La convocatoria en Grecia permite permanecer al menos un mes en Syros a cambio de colaborar cinco días por semana con el cuidado de los gatos.

Una propuesta para pasar una temporada en Grecia sin pagar alojamiento se volvió viral durante las últimas semanas y este lunes 1 de septiembre alcanza una fecha clave. Syros Cats abre hoy las inscripciones para quienes quieran participar de su programa de voluntariado durante la primera mitad de 2027, una experiencia que permite instalarse en la isla de Syros a cambio de colaborar en el cuidado de decenas de gatos.

La convocatoria actual, que comenzó el 1 de septiembre, es para estadías entre enero y junio de 2027. Aquellos interesados en viajar entre julio y diciembre deberán esperar al 1 de noviembre para la segunda etapa. La organización exige una estancia mínima de un mes, priorizando a quienes puedan permanecer más tiempo.

El programa de Grecia cubre habitación, brunch y servicios, pero los pasajes, el resto de las comidas y los gastos personales quedan a cargo del voluntario. Syros Cat Cómo inscribirse para vivir en esta isla de Grecia La inscripción se realiza únicamente a través del apartado “Volunteering” en la página oficial de Syros Cats, donde se encuentra el formulario para aspirantes. La organización advierte explícitamente que no aceptará solicitudes enviadas por correo electrónico ni mediante su formulario de contacto general.

Al evaluar a los candidatos, se consideran aspectos como la experiencia previa con gatos, trabajos en refugios, manejo de animales ferales y participación en programas de esterilización. También se valora la experiencia de convivencia y la capacidad de trabajo en equipo, además de si el aspirante sabe conducir vehículos manuales o planea trabajar remotamente.

No es requisito ser veterinario. Syros Cats acepta a amantes de los felinos sin formación específica, aunque da prioridad a quienes tengan conocimientos en cuidado animal, experiencia en rescate, sean mayores de 25 años o puedan quedarse más de un mes. La ONG busca personas maduras, saludables, independientes, responsables y capaces de realizar trabajo físico, como cargar bolsas de alimento de hasta 15 kilos.