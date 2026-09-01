Cuándo es el próximo eclipse después del de agosto y dónde se podrá ver en Argentina

Después del eclipse lunar parcial del 28 de agosto, la temporada de eclipses llegó a su fin y habrá que esperar varios meses para volver a ver otro. El próximo será un eclipse solar anular y ocurrirá en febrero de 2027. Esta vez, se podrá observar el famoso “anillo de fuego” desde Argentina .

El fenómeno será el sábado 6 de febrero de 2027. Ese día, la Luna pasará entre el Sol y la Tierra y llegará a cubrir gran parte del astro, pero dejará un borde de luz a su alrededor.

El primer eclipse del 2027 va a poder verse en gran parte de Argentina.

Además de ser el primero del año, este eclipse tiene una particularidad clave: la fase de anularidad podrá durar casi ocho minutos en algunos puntos de la Argentina, por lo que puede ser el más largo del siglo.

La franja desde la que se podrá ver el “anillo de fuego” atravesará el territorio argentino de oeste a este, desde la Patagonia hasta la costa bonaerense.

Entre las localidades que estarán dentro o cerca de la franja de anularidad aparecen:

Esquel.

El Bolsón.

Viedma.

Bahía Blanca.

Tandil.

Necochea.

Mar del Plata.

Villa Gesell.

El horario y la duración del eclipse dependen del lugar desde donde se lo observe. En Esquel, por ejemplo, el máximo será cerca de las 11:56 y la fase de anularidad durará alrededor de siete minutos y medio.

En algunos sectores de la costa bonaerense, en tanto, la anularidad puede acercarse todavía más a los ocho minutos.

A diferencia del último eclipse lunar, en el caso del próximo es fundamental proteger la visión con anteojos especiales o filtros solares certificados, ya que durante un eclipse anular el Sol nunca queda completamente cubierto. En cambio, no se recomiendan los lentes de sol comunes porque no ofrecen protección suficiente y tampoco es seguro mirarlo directamente a través de binoculares, telescopios o cámaras sin filtros adecuados.

Qué es un eclipse solar anular y por qué se llama “anillo de fuego”

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, pero no llega a tapar por completo al Sol. Esto pasa porque, en ese momento, la Luna está más alejada de nuestro planeta y se ve un poco más chica que el disco solar.

Por eso, alrededor de la silueta oscura de la Luna se ve un borde luminoso del Sol que, como forma un círculo brillante, es popularmente conocido como el “anillo de fuego”.

Qué otros eclipses se esperan en 2027

El eclipse solar anular de febrero será el primero de una serie de fenómenos que se esperan para el 2027. En total, habrá cinco eclipses: dos solares y tres lunares.

El calendario será el siguiente:

6 de febrero: eclipse solar anular.

20 de febrero: eclipse lunar penumbral.

18 de julio: eclipse lunar penumbral.

2 de agosto: eclipse solar total.

17 de agosto: eclipse lunar penumbral.

El 2 de agosto llega otro de los grandes eventos astronómicos del año: un eclipse solar total. Sin embargo, la franja de totalidad no pasará por la Argentina y atravesará principalmente España, el norte de África y Medio Oriente.

El último eclipse del año será el 17 de agosto, otro eclipse lunar penumbral que podrá observarse principalmente desde el Pacífico y América.