El Hospital Garrahan decidió echar a una sindicalista por no atender pacientes durante el 2025

Las autoridades del Hospital Garrahan resolvieron desvincular a la nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) Norma Lezana luego de un proceso sumarial por el cual verificaron que la profesional no atendió pacientes durante todo el 2025.

La decisión, de todos modos, está supeditada a la determinación que tome la Justicia respecto del pedido para que le quiten la tutela sindical de la cual Lezana goza por el hecho de ser gremialista.

Sin embargo, no hay registros de atención a pacientes durante el 2025, por lo que la conclusión de las autoridades es que no cumplió ni siquiera con el mínimo de horas requeridas y que en consencuencia merece el despido.

Según consta en un comunicado, para poder sustanciar el sumario administrativo se le tomaron testimonios a trabajadores del hospital que comentaron sobre el desempeño laboral de Lezana.

El rol de la profesional en medidas de fuerza

“De acuerdo con las actuaciones del sumario, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales”, señalaron.

Durante el año pasado, Lezana tuvo un alto perfil durante el proceso más álgido de medidas de fuerza gremial, que incluyeron numerosos paros y abrazos simbólicos, para mejorar las condiciones de trabajo del plantel, y fue partícipe de la toma de la oficina de la Dirección Médica del hospital.