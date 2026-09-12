Aerolíneas Argentinas estrena una ruta directa a una isla del Caribe

El mapa de vuelos entre Argentina y el Caribe sumará un destino durante el próximo verano. Aerolíneas Argentinas incorporará a Curazao dentro de su programación estacional y establecerá la primera ruta sin escalas desde Buenos Aires hacia la isla, aunque no todas las frecuencias previstas tendrán una operación directa.

La ruta forma parte del esquema presentado por la empresa para la temporada 2027, que también incluye una nueva conexión con Cartagena de Indias y vuelos entre Córdoba y Cabo Frío. Según el anuncio de Aerolíneas Argentinas , la oferta total alcanzará 1.508.834 asientos durante enero, un 13% más que en el mismo mes de 2026. La programación regional tendrá un incremento del 16%.

El servicio comenzará el 2 de enero y se mantendrá hasta el 29 de marzo de 2027. Habrá cuatro frecuencias por semana, pero con dos recorridos diferentes. Los miércoles y sábados operará el vuelo AR1378, que unirá el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con el Aeropuerto Internacional Hato de Curazao sin escalas.

Los lunes y jueves saldrá el AR1376, cuyo itinerario incluirá una parada intermedia en Aruba. La Oficina de Turismo de Curazao confirmó que se trata de la primera conexión aérea directa entre ambos destinos. La propuesta, por ahora, tiene carácter estacional y concluirá junto con la programación de verano.

La apertura coincide con un aumento del movimiento turístico desde Argentina. Entre enero y julio de 2026, Curazao recibió 23.924 visitantes argentinos, frente a los 13.362 registrados durante el mismo período de 2025. La diferencia representa un crecimiento interanual del 79%. En esos siete meses, las estadías de viajeros del país acumularon 182.840 noches, un 72% más que un año antes. Solo en julio llegaron 4.862 argentinos, contra 2.885 en el mismo mes de 2025. Las autoridades turísticas proyectan cerrar 2026 con alrededor de 29.000 visitantes procedentes de Argentina.

Curazao se encuentra en el sur del Caribe y forma parte del Reino de los Países Bajos. Su oferta turística reúne más de 35 playas, actividades de buceo y una capital, Willemstad, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. En la isla conviven más de 55 nacionalidades y se utilizan cuatro idiomas: papiamento, neerlandés, inglés y español. Su ubicación fuera del cinturón principal de huracanes también permite mantener operaciones turísticas durante todo el año. Hasta el inicio de la nueva ruta, las alternativas desde Argentina incluyen conexiones de Copa Airlines vía Panamá y de Avianca a través de Bogotá.

Qué documentación necesitan los argentinos para viajar

Los ciudadanos argentinos no necesitan visa para ingresar a Curazao por turismo, pero deben presentar un pasaporte válido durante toda la estadía. Las autoridades migratorias también pueden solicitar pasaje de regreso o continuación del viaje, comprobante de alojamiento y fondos suficientes.

Además, todos los visitantes tienen que completar antes de la llegada la Tarjeta Digital de Inmigración, un trámite gratuito disponible en internet. Los requisitos oficiales de Curazao aconsejan verificar con anticipación las condiciones sanitarias, ya que el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla puede exigirse según el país de procedencia y el itinerario realizado.