Netflix estrenó 2 series ideales para maratonear este fin de semana: tienen menos de 10 episodios

Dos nuevas producciones de Netflix, ideales para un maratón de fin de semana, ya están disponibles en la plataforma y ofrecen historias intensas con menos de diez episodios.

Netflix renovó su catálogo con dos propuestas imperdibles para quienes buscan una maratón de fin de semana. La plataforma de streaming acaba de estrenar El club gastronómico y La timonel, dos producciones de menos de 10 episodios con tramas atrapantes ideales para devorar en pocos días.

El club gastronómico es un thriller psicológico entre cenas de lujo y secretos. Ambientada en la pintoresca localidad de Bergen y protagonizada por Loes Haverkort, esta ficción de 7 episodios combina el drama con el suspenso psicológico, lanzando una mirada profundamente crítica sobre los sectores de mayor poder económico.

La historia sigue a una mujer que intenta comenzar una nueva vida junto a su familia. Sin embargo, rápidamente queda envuelta en un exclusivo círculo social donde el lujo, las cenas de alta cocina y las aparentes amistades terminan atravesadas por un hecho perturbador que lo cambia todo, demostrando que las apariencias pesan mucho más de lo que creía.

La serie está basada en la exitosa novela homónima de la autora Saskia Noort. Archivo La segunda serie para ver el fin de semana La timonel es un drama deportivo sobre la tensión escolar y la superación personal. Esta serie juvenil sigue los pasos de Teagan Tao, una joven de 16 años cuyo único objetivo es convertirse en deportista de élite. Sin embargo, su carrera da un giro drástico cuando un escándalo familiar la obliga a mudarse junto a su madre a la Costa Este de los Estados Unidos.