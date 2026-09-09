Ni iPhone ni Samsung: el nuevo Google Pixel 11 que Walmart vende mucho más barato y tiene IA avanzada

El Google Pixel 11 se posiciona como una alternativa económica frente a modelos de gama alta, destacando por su avanzada inteligencia artificial y asequible precio en Walmart México.

Walmart México renovó su catálogo de ofertas en tecnología y publicó un descuento imperdible para el Google Pixel 11, uno de los lanzamientos más recientes del mercado que ya se convirtió en el favorito de los creadores de contenido gracias a sus funciones avanzadas de cámara e inteligencia artificial.

En la tienda online del supermercado mexicano, el equipo se encuentra rebajado a $17.999 pesos mexicanos, lo que al cambio actual equivale a aproximadamente $1.607.830 pesos argentinos. Se trata de un ahorro muy significativo para el bolsillo local, ya que en las principales plataformas de comercio electrónico en Argentina el mismo modelo supera con frecuencia los $2,5 millones de pesos.

Por qué comprar el celular en 2026 Uno de los mayores atractivos del Google Pixel 11 es su integración nativa con Gemini Intelligence. Según explicaron desde la marca, la IA anticipa tus necesidades diarias y puede ejecutar acciones complejas entre distintas aplicaciones (siempre bajo tu autorización previa), como gestionar la reserva para una cena o realizar llamadas telefónicas de forma autónoma.

El apartado fotográfico ha dado de qué hablar entre los especialistas tecnológicos. Su Zoom 30x de alta precisión permite capturar detalles lejanos con una nitidez asombrosa, al punto de que diversos creadores de contenido han comparado sus resultados directamente con el iPhone 17 Pro Max. Además, mantiene un nivel de calidad sobresaliente y libre de ruido incluso en entornos nocturnos o de escasa iluminación.

La principal novedad de esta generación es el procesador Google Tensor G6 junto al coprocesador de seguridad Titan M3, una apuesta fuerte por la eficiencia de batería y la potenciación de herramientas integradas con Gemini Intelligence. Archivo Su nueva batería promete más de 30 horas de uso continuo con una sola carga e incrementa en un 25% la velocidad de carga respecto a la generación anterior. Cabe destacar que es completamente compatible con Pixelsnap Magnetic.