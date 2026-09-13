La CGT presiona al Gobierno y le asegura que no descartan un paro antes de fin de año

La CGT volvió a elevar la presión sobre el Gobierno y dejó abierta la posibilidad de avanzar con un paro antes de fin de año . Cristian Jerónimo, cosecretario de la central obrera, advirtió que la conflictividad podría escalar si la administración de Javier Milei no abre una instancia de diálogo.

El dirigente sostuvo que la central tiene la responsabilidad de defender los intereses de los trabajadores y anticipó que la conducción sindical volverá a reunirse para definir los próximos pasos. “En la medida que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, afirmó.

Consultado sobre una medida de fuerza antes de fin de año, Jerónimo aseguró que se trata de una alternativa que permanece sobre la mesa. “Es algo que nunca descartamos”, señaló, aunque aclaró que esperan no tener que llegar a esa instancia.

“Ojalá que no tengamos que llegar a eso, no porque a uno le dé miedo hacer una medida de fuerza, sino porque entendemos que no es la salida”, expresó. Según planteó, la prioridad debería ser encontrar un punto de encuentro que permita comenzar a resolver los problemas estructurales.

Jerónimo también advirtió por el clima social y remarcó la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y la falta de empleo. “La gente se empieza a enojar”, afirmó, al tiempo que anticipó una próxima reunión de la central para definir su estrategia.

El reclamo al Gobierno tras el encuentro con León XIV

El cosecretario de la CGT cuestionó además la postura oficial frente al endeudamiento de las familias. “El problema de los endeudados es por culpa del programa económico que lleva adelante el Gobierno”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron después del encuentro de dirigentes sindicales con el papa León XIV en Roma. Jerónimo explicó que entregaron un documento en el que detallaron la situación socioeconómica, la pérdida de empleos, el endeudamiento familiar y el congelamiento de las jubilaciones.

El sindicalista destacó que el mensaje de León XIV estuvo centrado en la construcción del diálogo y en la necesidad de tender puentes, una línea que la CGT tomó como referencia para insistir en una instancia de negociación con el Ejecutivo.